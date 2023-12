PIX FORA DO AR: clientes Nubank reclamam Nesta Quarta(13)

Clientes do Nubank relataram dificuldades para usar o aplicativo do banco digital na quarta-feira (13). De acordo com o DownDetector, um site que monitora o funcionamento de várias plataformas online, os primeiros relatos de falhas começaram a surgir por volta das 11h.

Pico de Reclamações e Problemas Reportados

O maior volume de queixas foi registrado às 11h24, com um pouco mais de 600 notificações. Surpreendentemente, 87% desses problemas estavam relacionados ao PIX, enquanto 9% eram sobre o login no aplicativo móvel e 4% sobre o pagamento de contas.

Ao tentar realizar uma transação via PIX, o aplicativo informava que o serviço estava indisponível, orientando o cliente a realizar transferências por TED.

Reações dos Usuários no Twitter

Com a falha, muitos usuários expressaram sua frustração no Twitter:

gente o PIX de vocês também está fora do ar??? (app Nubank) — lurdes (@fmartinsludmila) December 13, 2023 obrigado Nubank por estar com o pix fora do ar bem na hora que eu tava no caixa do mercado ?? — a tal da nalete ???? (@a_nalet) December 13, 2023 Alguém mais está com problemas em receber Pix no Nubank? — Rafa (@rafael_tqt) December 13, 2023

Resposta do Nubank

O Nubank confirmou a instabilidade no PIX e garantiu que estava trabalhando para restabelecer a funcionalidade integral o mais rápido possível.

A conta oficial do banco no X (ex-Twitter) também respondeu aos usuários sobre a oscilação e assegurou que estavam trabalhando para resolver o problema.

Ana, estamos com uma oscilação no Pix, mas já estamos empenhados em resolver a situação. Enquanto isso, solicitamos que mantenha o aplicativo atualizado e fique de olho, tá bem? — Nubank (@nubank) December 13, 2023

A falha no PIX do Nubank causou problemas para muitos usuários, mas a empresa prontamente reconheceu o problema e assegurou que estava trabalhando para resolvê-lo. Embora este incidente tenha causado inconveniência, é importante lembrar que problemas técnicos podem ocorrer com qualquer serviço online.



Você também pode gostar:

Performance do Nubank

Apesar do contratempo com o Pix, o Nubank tem demonstrado um crescimento impressionante. No terceiro trimestre de 2023, o banco digital registrou um lucro líquido ajustado de US$ 355,6 milhões, o que equivale a R$ 1,7 bilhão na cotação atual.

Comparação com o ano anterior

Para colocar esse lucro em perspectiva, no mesmo período do ano anterior, o lucro do Nubank foi de apenas US$ 63 milhões. Portanto, a empresa teve um aumento de 464% em seu lucro de um ano para o outro, ou 426% sem o impacto do câmbio.

Estimativas dos analistas

Os resultados do terceiro trimestre superaram as estimativas dos analistas, que eram otimistas e previam um lucro de US$ 276 milhões, segundo dados da Bloomberg.

Rentabilidade do Nubank

O Nubank também apresentou uma rentabilidade sobre o patrimônio líquido (ROE) impressionante de 25% no terceiro trimestre, um grande salto em comparação ao indicador de 5% no mesmo período do ano anterior.

Nubank vs. outros bancos

Com esses números, o Nubank conquistou o título de banco mais rentável entre os grandes bancos de capital aberto que atuam no Brasil, superando os gigantes Itaú Unibanco e Banco do Brasil.