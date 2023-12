Pix revoluciona na América Latina e movimenta bilhões de dólares; Veja detalhes

Em meio a um ano desafiador para as empresas de varejo, as plataformas de e-commerce devem encerrar o ano de 2023 com uma movimentação financeira que ultrapassa a marca de US$ 275 bilhões. Estudos indicam que grande parte das movimentações foram feitas via Pix.

Contrariando a tendência de retração na parcela de pagamentos de comércio eletrônico feitos por meio de cartões, um destaque no cenário é a ascensão do Pix como meio de pagamento. O relatório divulgado pela PagSeguro aponta uma previsão de crescimento do Pix de 17% para 19% no período entre 2023 e 2026.

Este método de pagamento tornou-se crucial para o varejo e conquistou uma posição de destaque nas transações online. De acordo com a publicação, o Pix já representa significativos 17% de todas as vendas on-line na América Latina, embora esteja disponível apenas no Brasil.

“Hoje o Pix representa 29% do volume de comércio eletrônico no Brasil – atrás apenas dos cartões de crédito nacionais, que possuem uma participação de 40%. Em alguns setores e contextos específicos, as taxas podem ser ainda maiores. Considerando apenas os pagamentos processados no PagSeguro, por exemplo, o Pix pode representar até 50% do faturamento dos lojistas nos volumes de vendas on-line, dependendo da vertical e do ticket médio”, diz o relatório.

Tendências em pagamentos eletrônicos

Em um cenário dinâmico de evolução nos métodos de pagamento online, o relatório da PagSeguro indica uma nova tendência, os ‘bank transfers’, que englobam pagamentos instantâneos de outros países. A publicação destaca que os métodos de pagamento instantâneo consolidaram-se como os mais relevantes para os próximos anos na região.

Ao mesmo tempo, a participação dos cartões de crédito nos pagamentos de comércio eletrônico na região como um todo vem diminuindo. Apesar dessa redução, a modalidade de pagamento ainda mantém a liderança entre os métodos mais utilizados para pagamentos online, graças a opção de parcelamento.

“Isso ocorre porque os comerciantes estrangeiros precisam ter um amplo leque de pagamentos alternativos para alcançar os consumidores latino-americanos. Apesar de perder espaço, os cartões não têm qualquer previsão de deixar de ser o principal método de pagamento para compras on-line”, explica Adriana Garbim, diretora executiva da divisão internacional do PagBank.



Pix e outros pagamentos instantâneos

O Pix e outros sistemas de pagamento instantâneo têm conquistado considerável espaço no e-commerce por diversas razões, refletindo as demandas e preferências dos consumidores. Um dos principais motivos são as transações em tempo real, proporcionando uma experiência de pagamento mais rápida.

Além disso, sistemas de pagamento instantâneo, como o Pix, estão disponíveis 24 horas por dia, todos os dias da semana. Isso elimina as restrições de horário bancário, permitindo que os consumidores realizem transações a qualquer momento, o que facilita muito a vida dos usuários e também beneficia o comércio eletrônico.

É importante ressaltar que o Pix e outros sistemas de pagamento instantâneo são projetados com foco em segurança. Isso significa que as transações são autenticadas e autorizadas imediatamente, reduzindo os riscos de fraudes e proporcionando maior confiança aos consumidores online.

A ascensão dos sistemas instantâneos como o Pix vem reduzindo a dependência exclusiva de cartões de crédito e débito. Sendo assim, é importante que os varejistas se adequem a essa modalidade de pagamentos que permanece em ascensão.