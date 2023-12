Plataforma digital anuncia novos serviços; Veja quais são as opções

Na última segunda-feira (18), o Claro Pay, a plataforma digital da Claro, revelou que deve introduzir novas opções de seguros e assistências em seu aplicativo. A iniciativa busca proporcionar uma experiência mais abrangente e conveniente para os usuários.

Mauricio Santos, Diretor Executivo de Serviços Financeiros e Claro Pay, explicou que a ampliação do portfólio é uma medida que visa atender às necessidades diversificadas dos clientes, elevando o patamar de serviços oferecidos pela plataforma. A introdução dos novos produtos reforça o compromisso da Claro Pay em proporcionar soluções financeiras inovadoras e acessíveis.

Para concretizar sua incursão no mercado de seguros, a operadora estabeleceu parcerias estratégicas com renomados players globais do setor. Destacam-se a colaboração com as seguradoras Allianz Group e Zurich, bem como a participação da corretora MDS Group.

Claro Pay expande ofertas

A plataforma digital Claro Pay oferece diversos serviços para as necessidades variadas dos consumidores. A diversificação do portfólio visa oferecer proteção e assistência em diversas áreas da vida cotidiana. Veja os principais serviços disponíveis:

Grana Garantida: Desenhada para indivíduos que não podem interromper suas atividades profissionais, oferece suporte financeiro em situações de impedimento laboral.

Sempre Juntos: Uma assistência especial que abrange serviços tanto para o usuário quanto para seus animais de estimação, reforçando o compromisso com o bem-estar integral da família.

Protege Bem: Um seguro dedicado à proteção de bens domésticos, assegurando ressarcimento em caso de incidentes.

Casa Protegida: Focado em acidentes relacionados aos imóveis, proporciona tranquilidade aos usuários em situações imprevistas.

Proteção Móvel : Destinado a smartphones, oferece cobertura contra danos e imprevistos que possam afetar esses dispositivos essenciais.

Socorre Já Auto: Assistência dedicada a automóveis, garantindo suporte rápido em situações de emergência enquanto o cliente está na estrada.

Socorre Já Residência: Assistência residencial 24 horas, garantindo apoio imediato em situações que possam afetar a moradia.

Além desses serviços de proteção, o Claro Pay destaca-se por oferecer vantagens adicionais aos consumidores. Entre elas, a Conta Turbinada, que proporciona uma valorização de 100% do CDI para o saldo depositado na conta digital, e a Recarga de Bilhete Único no aplicativo, atualmente disponível para usuários do transporte público na cidade de São Paulo.

Conheça a conta digital



A conta digital da Claro Pay possibilita uma série de operações financeiras, incluindo o envio e recebimento de dinheiro, realização de transações Pix, pagamento de contas e boletos, saques em caixas eletrônicos, além de recargas para celulares. Destaca-se que usuários Claro Prezão desfrutam de benefícios extras ao utilizar a conta digital.

Para criar uma conta no Claro Pay, o processo é simples e eficiente. Basta baixar o aplicativo, clicar em “criar minha conta” e fornecer as informações solicitadas. Durante o cadastro, são requisitados dados como nome completo, e-mail, CPF, número de telefone, foto do documento e uma selfie. Adicionalmente, o usuário configura suas senhas durante o processo de inscrição.

Vale lembrar que para se cadastrar na plataforma, é necessário que o usuário tenha completado, no mínimo, 18 anos de idade. Além disso, a regularização do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) também é um pré-requisito fundamental.

O processo de aprovação do cadastro é bastante rápido, embora, em situações excepcionais, a verificação de dados possa demandar até 5 dias para a abertura da conta. Mais informações sobre a Claro Pay podem ser obtidas nos canais oficiais da empresa.