Polícia conclui investigação de violência doméstica de Julio Urias: o que vem a seguir para o jogador de beisebol?

TA Patrulha Rodoviária da Califórnia (CHP) concluiu sua investigação sobre Júlio Urias‘ caso de violência doméstica e agora esperamos para ver se as acusações serão apresentadas.

O antigo Los Angeles Dodgers arremessador foi acusado de fazer uma mulher sangrar depois de comparecer ao LAFC x Inter Miami jogo de futebol no BMO Stadium em 3 de setembro.

Julio Uras ignora pergunta da imprensa com a namorada Daisy Perez

Após o incidente, o jogador de beisebol mexicano foi preso por crime de violência doméstica.

TMZ Sports relata que o Ministério Público decidirá agora se abrirá acusações criminais.

Na época, fontes detalharam que um funcionário do estádio se envolveu após presenciar uma suposta briga entre Enorme e uma mulher.

Posteriormente, os dois teriam entrado em um carro próximo, onde as coisas teriam piorado novamente, e parte da suposta briga foi capturada em vídeo.

Decisão chave para o futuro do beisebol de Urias

O CHP enviou seus arquivos da investigação ao promotor distrital do condado de Los Angeles, que, segundo fontes do TMZ, analisará as evidências antes de decidir se deve ou não apresentar queixa.

Essa decisão será crucial Enorme‘ futuro no beisebol profissional.

Antes da acusação, o arremessador havia passado por uma temporada de altos e baixos.

Sua prisão sinalizou o fim de sua temporada de beisebol e carreira no Dodgersque o colocou na Lista Restrita por uma possível violação da política de violência doméstica da MLB.

A desconexão da franquia de Los Angeles foi tamanha que eles o removeram dos vídeos quando ele ajudou a vencer a World Series durante a temporada de 2020 contra o Raios de Tampa Baydesferindo o golpe final.

Deve Enorme ser inocentado pelo promotor público, é mais do que provável que várias equipes demonstrem interesse no arremessador, que é talentoso e pode ser um recurso útil para as organizações. Ainda não há uma data exata para que a decisão seja conhecida.