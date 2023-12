Policiais investigando briga de árbitros durante jogo de basquete juvenil do Colorado

As coisas ficaram tão intensas entre os árbitros em um jogo de basquete juvenil no Colorado que eles acabaram dando socos na frente de um bando de crianças… e agora a polícia conta TMZ Esportes eles estão investigando a confusão.

A cena feia, que foi capturada em vídeo, aconteceu durante um jogo de basquete para meninos da 4ª série – Cherry Creek vs. Legend Blue – no fim de semana no Gold Crown Field House em Lakewood, CO.