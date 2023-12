Policial do Alabama suspenso por causa de eletrochoque em homem negro chorando

Uma policial branca do Alabama foi colocada em licença por rir enquanto usava uma arma de choque em um homem negro algemado e chorando… com o vídeo angustiante circulando amplamente online.

No clipe, o policial não identificado do Departamento de Polícia Reformista do condado de Pickens foi filmado no sábado xingando e repreendendo o homem… que era promotor distrital. Andy Hamlin diz que foi preso sob acusação de tráfico de fentanil.