Policial estadual de Vermont prende motoristas por enganá-lo, mostra vídeo

Polícia do Estado de Vermont

Um policial estadual de Vermont prendeu um motorista por mostrar-lhe o dedo do meio e chamá-lo de idiota há cinco anos – mas o encontro insano foi todo capturado em vídeo e recentemente carregado no YouTube.

Irritado, Riggen parou Bombard em uma rua residencial e foi até a janela do motorista, provocando o confronto que se seguiu.

No vídeo recém-lançado da câmera no YouTube, Riggen imediatamente acusa Bombard de enganá-lo – mas Bombard nega, dizendo que o policial deve ser “sensível”.

Riggen fica ainda mais irritado com o comentário delicado, explicando que ele não impediu ninguém em 12 anos por lhe mostrar o dedo.

Os dois continuaram discutindo sobre isso com Bombard, a certa altura, perguntando que crime teria sido cometido se ele tivesse estendido o dedo médio. Riggen não diz exatamente, o que leva Bombard a ameaçar registrar uma queixa contra ele.

Dentro do carro patrulha, Riggen pode ser ouvido dizendo que Bombard o chamou de “um idiota” e disse “foda-se” enquanto ele se afastava. O policial então acende as luzes e sirenes, anunciando que está prendendo Bombard por conduta desordeira.

O resto do vídeo acontece exatamente como você pode imaginar, com Bombard sendo levado algemado e jogado na prisão. Mas as acusações contra Bombard foram posteriormente retiradas e o caso foi encerrado.