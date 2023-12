Político de aldeia ucraniana detona granadas durante reunião do conselho

Reproduzir conteúdo de vídeo





Um político local no oeste da Ucrânia transformou uma reunião em um vilarejo no caos na manhã de sexta-feira, quando detonou duas granadas, ferindo 26 pessoas… e a reunião foi transmitida ao vivo no Facebook.

O homem entra na sala do conselho durante uma discussão acalorada. Ele fica parado por cerca de meio minuto, depois tira as granadas da jaqueta e as joga na sala.

Você ouve as explosões e as pessoas gritando enquanto a sala se enche de fumaça.

O que torna isso ainda mais horrível… a queixa do homem era sobre seu salário. Os membros do conselho estavam debatendo se deveriam ou não conceder um aumento salarial durante a guerra. Ele estava discutindo com seus colegas vereadores, saiu da reunião e voltou com as granadas.