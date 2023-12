Por que a Administração da Segurança Social está enviando dois cheques em dezembro?

Tdurante todo este mês de dezembro de 2023, aqueles que recebem Renda Suplementar de Segurança (SSI) terá um novo ajuste no custo de vida nos Estados Unidos.

Devido aos elevados níveis de inflação, o Administração da Segurança Social (SSA) aumentou o COLA para 2024 em 3,2 por cento, mas ao contrário de outros beneficiários da Segurança Social, esse aumento seria refletido começando em dezembro de 2023não até janeiro do ano seguinte.

Por que esperar por dois cheques em dezembro?

Se você olhar na central de mensagens da sua conta Meu Seguro Social, verá um aviso sobre o novo valor do seu benefício.

Você deve observar que o prazo para criar uma conta foi 14 de novembroentão se você perdeu essa data, fique atento a uma carta pelo correio com todos os detalhes sobre o seu aumento.

O SSA segue um cronograma rígido no envio de pagamentos mensais. Para beneficiários de SSI, os seus pagamentos são quase sempre enviados no 1º de cada mês.

Há dois motivos pelos quais seu pagamento pode não chegar no primeiro dia de qualquer mês: Se a data normal de pagamento cair em um feriado ou fim de semana.

1º de janeiro de 2024 é feriado; quando isso acontece, a administração envia os cheques até o dia útil mais próximo (neste caso, uma sexta-feira).

Em vez de receber seu cheque de janeiro de 2023 em janeiro, você o receberá em 29 de dezembro deste ano.

Se você receber SSI, receberá um pagamento em 29 de dezembro com o novo valor do seu benefício. Como seu primeiro pagamento aumentado está programado para 1º de janeiro (feriado), você receberá seu primeiro pagamento de 2024 antecipadamente.

Se você também receber benefícios da Previdência Social junto com o seu SSI, só receberá o aumento do SSI em dezembro. O aumento do seu benefício da Previdência Social começará na quarta-feira, 3 de janeiro.