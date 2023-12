Por que esta moeda de 50 centavos está tirando o sono dos colecionadores

Para a grande maioria dos brasileiros, uma simples moeda de 50 centavos pode não ter muito valor. Mas uma minoria, que costuma se informar corretamente sobre o tema, entende que esta peça na verdade poderá ser vendida por grandes valores dentro do mundo da numismática.

De acordo com especialistas, o Brasil conta atualmente com dezenas de milhares de moedas raras ainda em circulação. Como boa parte das pessoas não tem esta noção, a maioria das peças raras acabam circulando por anos, sem que ninguém saiba que elas estão valendo muito dinheiro no final das contas.

Neste artigo específico, vamos falar sobre a moeda de 50 centavos do ano de 2013. Trata-se de uma peça que ainda tem valor numismático e que, portanto, ainda está em circulação. Na prática, isso significa que ela poderá ser encontrada em um troco em uma feira, por exemplo.

As características da peça

Antes de mais nada, separamos abaixo uma série com as principais características da moeda de 50 centavos do ano de 2013, tomando como base as informações disponibilizadas pelo Banco Central (BC):

Novo Padrão Monetário 2º Família Diversos Metais;

Plano Monetário: Padrão Real 2º Família (1998-atualmente);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 23mm;

Peso: 7.81gr;

Metal: Aço Inoxidável;

Borda: Liso com inscrição *ORDEM E PROGRESSO*BRASIL;

Reverso: Moeda;

Desenho do Anverso: Efígie de José Maria da Silva Pacanhos Júnior e dísticos BRASIL e RIO BRANCO;

Desenho do Reverso: Valor, data e alusão à Bandeira Nacional.

Quanto vale a moeda

Mas afinal de contas, quanto vale a moeda de 50 centavos do ano de 2013 segundo os catálogos numismáticos mais atualizados? Na tabela abaixo, separamos os valores atualizados e sugeridos para o ano de 2023:



MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 2,00 R$ 8,00 R$ 18,00

Mas o fato é que esta peça de 50 centavos do ano de 2013 pode contar com algumas variantes importantes. São erros de cunhagem que podem fazer com que uma peça passe a valer mais dinheiro. Veja alguns casos.

Moeda de 50 centavos do ano de 2013 com o reverso horizontal:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 45,00 R$ 90,00 R$ 180,00

Moeda de 50 centavos do ano de 2013 com o reverso invertido:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 55,00 R$ 120,00 R$ 250,00

O que é uma moeda reverso invertido?

Mas afinal de contas, o que seria uma moeda com reverso invertido? Para entender esta pergunta, é necessário sabe que o Brasil adota um sistema de padrão reverso moeda, ou seja, eixo horizontal (EH). As moedas que fogem deste padrão exigido são conhecidas como reverso invertido, e são consideradas muito raras.

Basicamente, as moedas com reverso invertido são aquelas que possuem o reverso com alinhamento contrário ou invertido ao alinhamento original. Na prática, para saber se uma moeda tem este defeito, basta segurar a peça com a face em posição normal virada para você. Logo depois, basta girar de baixo para cima.

Se o outro lado estiver de cabeça para baixo, estamos falando de uma moeda com reverso invertido, ou seja, uma peça valiosa. Vale frisar que qualquer item pode ser reverso invertido. Até mesmo centavos podem ter este tipo de defeito. Em todos os casos, a peça poderá valer mais.

“Mas definir valor comercial à essas moedas é algo relativamente complicado, principalmente porque, como foram produzidas como erros durante o processo de cunhagem, não há registros da quantidade de moedas emitidas”, diz o especialista Plínio Pierry.

Como vender?

Encontrou qualquer outra moeda valiosa? O próximo passo é procurar saber qual é o valor exato daquela peça. Para tanto, o cidadão pode procurar uma loja especializada, que poderá ser virtual ou física. Uma outra opção é procurar uma casa de leilão numismático. Por todos estes caminhos, será possível confirmar o valor do níquel.

Uma das opções é a casa Brasil Moeda Leilões, que funciona de maneira virtual. Logo depois de encontrar a moeda, o cidadão vai poder cadastrar o item encontrado e enviar para uma avaliação. Na sequência, a Casa envia o valor. O cidadão poderá definir se vai colocar à venda ou não.

O cidadão também poderá verificar a lista completa com sites de outro compradores de moedas raras. Nesta lista, será possível inclusive conferir se há alguma loja física de comprador nas proximidades da sua residência.