Por que meu app do Bolsa Família ainda não atualizou?

O governo federal anunciou que começaria a atualizar os aplicativos do Bolsa Família com as informações de dezembro nesta segunda-feira (4). Entretanto, o fato é que uma boa parcela dos usuários do programa social segue afirmando que nada mudou no app oficial do projeto social.

“Falaram que iria começar a atualizar a partir do dia 4. Eu tinha avisado que era impossível, pois essa equipe do governo é incompetente para atualizar tão em cima da hora. Eu já sabia que iria atrasar, eu acho que só vai atualizar lá para o dia 8 ou 9″, disse uma usuária.

“Eles precisam ser mais rápidos porque no sábado já tem pagamento para quem recebe na segunda-feira. Se eles deixarem para última hora, não vai dar tempo de saber as informações antes do final do prazo”, comentou outro usuário no YouTube.

Por que não atualizou?

O Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, órgão responsável pelos pagamentos do Bolsa Família, falou sobre o tema. De acordo com a pasta, é natural que o processo de atualização aconteça de forma lenta, e que as contas recebam as novas informações aos poucos.

Assim, caso o seu app ainda não esteja atualizado com as informações de dezembro, isso não quer dizer necessariamente que existe um problema com a sua conta. Trata-se apenas de uma demora comum no processo de atualização das informações do aplicativo.

Por que é importante consultar o app do Bolsa Família

Consultar o app do Bolsa Família é uma tarefa muito importante, sobretudo para as pessoas que ainda não fazem parte do programa e que desejam entrar no benefício. Com a atualização das informações, será possível entender se você foi selecionado para os pagamentos de dezembro ou não.



Para além disso, o usuário também poderá identificar outras informações importantes, como a data exata do pagamento do seu benefício, além do valor que estará disponível em sua conta poupança social digital do Caixa Tem.

Mas mesmo as pessoas que já fazem parte do Bolsa Família, precisam consultar as informações do aplicativo. Afinal de contas, é por este meio que o governo federal confirma quem são as pessoas que poderão seguir recebendo o benefício, e quem foi excluído por algum motivo.

No caso de uma exclusão, o indivíduo também poderá confirmar através do app qual foi o motivo do cancelamento, ou bloqueio, assim como as dicas para retornar ao programa social.

Pouco mais de 8,3 milhões de usuários de todas as regiões do país foram suspensos do Bolsa Família entre os meses de março e novembro deste ano. É o que revelam os dados oficiais do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome.

Bolsa Família em dezembro

Os pagamentos do Bolsa Família neste mês de dezembro devem começar mais cedo do que o normal. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, os repasses serão feitos nos 10 últimos dias úteis antes do natal. Assim, a primeira liberação deve ser feita já no próximo dia 11.

Assim como nos meses anteriores, o usuário precisa se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS) para saber quando vai receber o seu saldo. Veja no calendário abaixo: