Por que Molly Qerim e Stephen A. Smith faltaram em ‘First Take’ na ESPN?

Fepisódio de sexta de “Primeira tomada” sobre ESPN não incluiu frequentadores regulares do show Molly Qerim e Stephen A. Smithcom Cassidy Hubbarth e Shannon Sharpe preenchendo, e a próxima semana também será diferente do normal.

Qerim, 39, anunciou na quinta-feira que visitará a família nas férias e perderá uma semana de “First Take”. Seu substituto, Hubbarth, já apresentou o show em ocasiões anteriores, então os fãs não têm nada com que se preocupar.

“É vibrante” momento estranho de Stephen A. Smith e Molly Qerim na TV ao vivoMarca English

Smith, 56 anos, perdeu os episódios de quinta e sexta, mas por um motivo totalmente diferente. Ele está filmando cenas para abc novela “General Hospital” em Los Angeles.

Quando Stephen A. Smith retornará para ‘First Take?’

Os estúdios de “First Take” ficam em Nova York e Sharpe mora em Los Angeles, então o dia de Smith deve ser extremamente corrido para não poder pelo menos aparecer no programa via vídeo.

Smith provavelmente estará de volta ao “First Take” na segunda-feira. Já Qerim deve retornar na semana seguinte para mais momentos estranhos com seus colegas de elenco.