Por que os amigos de Kevin Costner estão surpresos com seu relacionamento com Jewel

Adepois da versão de “Foolish Games”, Kevin Costner e Jóia encontram-se nos estágios iniciais de uma conexão romântica, revelando uma história mais profunda entre os dois do que inicialmente aparente.

Fontes próximas à dupla revelaram à Us Weekly que Kevin Costner, 68, e Jóia49 anos, compartilham uma admiração mútua de longa data e sempre desfrutaram de um forte relacionamento.

A fonte revelou que o romance se desenrolou organicamente, decorrente da paixão compartilhada pela música. Costner, investiu profundamente em sua banda Modern West, e Jóiauma figura proeminente na cena country e western, encontrou pontos em comum dentro de seus interesses musicais.

A dupla fazia parte do mesmo círculo social há anos, com alguns amigos comentando, brincando, que é surpreendente que eles não tenham se tornado um casal antes.

Apesar de sua química inegável, Kevin Costner, concluindo recentemente um divórcio desafiador do ex Christine Baumgartner, está abordando o relacionamento inicial com cautela.

A fonte enfatizou que não há pressão ou expectativa, tanto com Costner e Jóia inclinado a seguir o fluxo. Os observadores concordam que Costner pode ter encontrado uma conexão genuína com Jóia, descrevendo-a como uma “verdadeira guardiã” e prevendo o potencial para algo verdadeiramente especial.

Como a dupla se conheceu?

O romance entre Costner e Jóia tornou-se objeto de especulação quando o TMZ divulgou fotos da dupla em uma arrecadação de fundos para a Jewel’s Inspiring Children Foundation.

Vestidas com trajes de tênis totalmente brancos, a dupla exibiu uma conexão que não passou despercebida. O evento aconteceu na Ilha Necker, de propriedade da Richard Bransonque supostamente desempenhou um papel fundamental em trazer Costner e Jóia junto.

Fontes revelaram que Branson, um amigo comum de ambos orquestrou a apresentação, convidando Jewel para sediar uma arrecadação de fundos de caridade na Ilha Necker. A conexão entre Costner e Jóia floresceu naturalmente durante o tempo que passaram juntos, e pessoas de dentro notaram a química entre eles, mesmo enquanto tentavam manter a discrição.

Jóia mais tarde expressou sua gratidão no Instagram pela experiência, destacando Costner envolvimento na orientação de crianças durante o evento. A postagem refletia um sentimento positivo e feliz, sugerindo que a conexão entre o vencedor do Oscar e o indicado ao Grammy está prosperando.