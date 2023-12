Por que usar CARTÃO DE CRÉDITO PRÉ-PAGO pode ser uma boa opção?

Os mais descontrolados com as contas podem viver procurando uma maneira de conseguir se organizar financeiramente. Por isso, muitas vezes pode ser bom usar um cartão de crédito pré-pago para ajudar nessa hora.

Então, se você quer saber como esse tipo de cartão pode te ajudar nas finanças, é só continuar lendo que a gente te explica melhor. Separamos alguns motivos para escolher essa opção de crédito para suas finanças.

O QUE É UM CARTÃO DE CRÉDITO PRÉ-PAGO?

Alguns tipos de clientes não ter liberação de crédito por diversos motivos: falta de renda, restrições no nome, dívidas em aberto. Dessa maneira, essa modalidade de cartões foi criada para dar acesso aos consumidores para compras que só podem ser feitas com cartões de crédito.

Ele funciona como um cartão de recarga, onde você paga primeiro, para adicionar crédito ao seu saldo, e depois pode usar como quiser. Por isso, é uma ótima maneira de conseguir criar um histórico de movimentação financeira, e conseguir ficar mais perto do cartão de crédito comum.

Portanto, vários bancos hoje já oferecem esse tipo de cartão para os consumidores. Também, como uma maneira de analisar se tem como ou não aprovar uma solicitação para um cartão de crédito comum. Porém, muitos consumidores acham que os pré-pagos são desnecessários, mas será que eles não oferecem vantagens?

COMO UM CARTÃO DE CRÉDITO PRÉ-PAGO PODE AJUDAR MINHA VIDA FINANCEIRA?

Existem algumas maneiras que o cartão de crédito pré-pago pode influencias para melhor a sua vida financeira. Separamos as principais delas, para você aprender um pouco mais dicas para saber como essa modalidade de cartão pode ajudar na hora de conseguir melhorar a saúde financeira.

1 – ORGANIZAÇÃO DAS FINANÇAS



Um dos motivos que mais fazem com que os brasileiros tenham dívidas é a falta de controle das faturas. Por isso, você tem um cartão comum, vai gastando, gastando, e quando percebe já gastou bem mais do que cabia no seu orçamento.

Por isso, o cartão pré-pago pode ajudar na hora de organizar a vida financeira. Quando você contrata um serviço de cartão pré-pago, não tem como você se perder com as contas.

Então, você consegue saber exatamente o que vai gastar, porque precisa fazer essas recargas antes de usar o cartão de fato. Isso pode evitar o acúmulo de gastos na parcela, sem controle.

2 – CONTENÇÃO DE GASTOS

O cartão de crédito comum hoje é uma das maiores fontes de gastos dos lares brasileiros. Hoje, ainda existem os aplicativos online onde você pode controlar a fatura.

Porém, como é um valor que você não tem em mãos, é fácil abusar na hora de fazer compras desnecessárias e gastar mais do que você realmente precisa gastar.

Dessa maneira, o cartão de crédito pré-pago pode ajudar a controlar os gastos desnecessários. Para fazer suas compras, é como o pagamento à vista, você só compra se tiver esse dinheiro para gastar.

Assim, não conta com um valor de limite que você pode acabar não tendo para cobrir no final do mês.

3 – NÃO CRIA DÍVIDAS NEM NEGATIVAÇÃO

Atualmente, mais da metade da população brasileira tem dívidas ou está com restrições, o popular “nome sujo”. Isso acontece por falta de controle e uma educação financeira deficiente. Muitas pessoas não têm controle nem sobre quanto ganha e quais os valores exatos dos gastos mensais.

Por isso, o cartão de crédito pré-pago pode ajudar na hora de não criar novas dívidas. Como você só consegue usar se pagar antes, não tem como contrair dívidas no final do mês. Dessa maneira, sem ter dívidas, você não tem como ter mais restrições em seu nome.

4 – VOCÊ NÃO ESQUECE DATAS DE PAGAMENTO DE FATURA

Outro motivo que faz com que as pessoas criem dívidas que não irão conseguir pagar é esquecer as datas de vencimento das faturas do cartão de crédito. Por isso, quando os clientes mais esquecidos se lembram de fazer o pagamento, os juros já estão rolando em cima do valor.

Dessa maneira, como você tem que recarregar o cartão antes de usar, ele não gera uma fatura todo mês como os cartões comuns. Assim, não existe uma data de vencimento para você fazer o pagamento. Então, não tem como você contrair dívida porque não efetuou o pagamento das compras que fez durante o mês.

5 – ACESSO A COMPRAS ONLINE PARA NEGATIVADOS

Um dos maiores problemas relacionados ao uso de cartões de crédito é quando você não consegue ter um. Muitos consumidores com restrição nos órgãos de proteção ao crédito, como o Serasa, ou que não tenham comprovante de renda não conseguem ter acesso.

Essas compras só podem ser feitas com o uso do crédito, como compras online, serviços de streaming e assinaturas de sites.

Por isso, para quem está nessa situação, o cartão de crédito pré-pago pode ser a saída. Ele garante que você consiga fazer suas compras, da mesma maneira que os cartões comuns. Porém, a única coisa que você não irá conseguir fazer é parcelar seus débitos.

MAS AFINAL, CARTÃO DE CRÉDITO PRÉ-PAGO AJUDA OU NÃO NA VIDA FINANCEIRA?

De acordo com todas as vantagens que foram citadas, podemos te dizer que o cartão pré-pago promove uma ajuda considerável para sua vida financeira. Você pode economizar com gastos, organizar suas finanças e evitar débitos em atraso usando somente essa função. Ainda, você não tem como contrair outras dívidas, nem acabar com gastos maiores ainda.

Dessa maneira, para quem está negativado ou não consegue um cartão comum por conta da renda, é uma excelente opção. Se você está precisando fazer compras online, ou assinar serviços pela internet, é uma ótima escolha.

Além disso, esse tipo de cartão pode te ajudar na hora de conseguir criar um histórico de compras positivo e ter mais chance de ser aprovado para um cartão que te permita parcelar as compras.

Gostou do conteúdo? Então veja mais dicas de finanças que podem ajudar você a sair do vermelho.