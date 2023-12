prazo para realizar acompanhamento médico está acabando; Veja quando

Chega ao fim, na próxima sexta-feira, dia 15, o prazo estipulado para que os beneficiários do programa Bolsa Família realizem o acompanhamento nas unidades de saúde. De acordo com informações da Coordenadoria da Rede de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde (CRAB/SESAU), 111.020 beneficiários devem passar pelo acompanhamento durante a 2ª vigência deste ano.

Esse número representa cerca de 51.636 famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. No entanto, até o momento, apenas 24% dos beneficiários programados para esta avaliação foram atendidos, totalizando 23.956 pessoas.

Suspensão do benefício social

A baixa adesão citada anteriormente destaca a importância de os beneficiários se dirigirem às unidades de saúde para realizar o acompanhamento, uma vez que esta avaliação semestral é uma exigência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A participação é obrigatória para a manutenção do benefício concedido pelo programa Bolsa Família.

A Coordenadoria da Rede de Atenção Básica ressalta a necessidade de que os beneficiários do Bolsa Família estejam cientes do prazo estipulado e busquem as unidades de saúde disponíveis para o acompanhamento. A não realização da avaliação pode resultar na suspensão do benefício, prejudicando as famílias que dependem do auxílio financeiro oferecido pelo programa.

Para mais informações e esclarecimentos, os beneficiários podem se dirigir pessoalmente às unidades de saúde participantes ou tirar dúvidas no CRAS. Vale ressaltar que o cumprimento desta exigência é fundamental para garantir a continuidade do suporte oferecido pelo Bolsa Família às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Condicionalidades do Bolsa Família

As famílias inscritas no programa Bolsa Família devem passar semestralmente por uma verificação do calendário vacinal e do estado nutricional de crianças com até sete anos. Durante o atendimento, os responsáveis devem levar a carteira de vacinação das crianças. Além disso, é realizado o acompanhamento do pré-natal para gestantes de todas as idades.



Essas condicionalidades em saúde, quando não cumpridas dentro do prazo estabelecido pelo governo federal, podem acarretar na suspensão do benefício do programa Bolsa Família. Vale informar que o acompanhamento ocorre em duas vigências ao longo do ano (janeiro a junho – 1ª vigência, e julho a dezembro – 2ª vigência).

A coordenadora da Rede de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, Glória de Araújo, enfatiza a importância da manutenção dos cadastros atualizados dos beneficiários nas unidades de saúde. Esta prática, segundo ela, é de extrema relevância para assegurar o acesso contínuo e integral aos serviços de saúde, além de garantir a conformidade com as exigências do programa social.

“Ao manter o cadastro em dia, os beneficiários do Bolsa Família têm a oportunidade de receber atendimentos médicos, vacinação, acompanhamento pré-natal, assistência odontológica, entre outros serviços essenciais. Além disso, o registro atualizado possibilita a identificação de demandas específicas e o direcionamento adequado para programas e políticas de saúde voltados para a população em situação de vulnerabilidade”, explica.

A colaboração dos beneficiários é essencial para que as condicionalidades em saúde sejam cumpridas de maneira eficaz. Isso garante não apenas o benefício financeiro, mas também a promoção da saúde e bem-estar das famílias atendidas pelo programa Bolsa Família. Mais informações sobre o benefício social podem ser obtidas nos canais oficiais do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.