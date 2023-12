Preço do Gás de Cozinha cai para menor nível em quase 4 meses

O preço médio do gás de cozinha caiu novamente no país na semana passada. A saber, o botijão de 13 quilos ficou 21 centavos mais barato em relação à semana anterior, mas os consumidores nem devem ter sentido a variação dos preços, já que foi de apenas alguns centavos.

De acordo com o levantamento realizado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio de revenda do botijão de 13 quilos passou de R$ 101,00 para R$ 100,79 no país. A propósito, a ANP divulga semanalmente as variações dos valores do botijão de gás nos estados e suas capitais, bem como nas regiões brasileiras.

Em 2023, o preço médio do gás caiu de maneira significativa no país, para alívio dos brasileiros. Inclusive, o valor do botijão de 13 quilos chegou a cair para R$ 100,69 no início de setembro, atingindo o menor patamar em 22 meses. Atualmente, o preço médio do país segue próximo a essa marca, refletindo o bom momento para os brasileiros que compram gás de cozinha.

Menores preços do país vêm do Nordeste

Na semana passada, o preço médio do gás de cozinha caiu em três das cinco regiões brasileiras e em 15 das 27 unidades federativas. Por outro lado, os preços subiram nas 10 UFs restantes. Contudo, os avanços não foram fortes o suficiente para impedir o recuo médio nacional na semana.

Com o acréscimo do resultado, Pernambuco seguiu com o gás de cozinha mais barato do país na semana passada. Após passar os primeiros meses de 2023 na liderança do ranking nacional, o Rio de Janeiro perdeu a posição para o estado nordestino em meados de maio.

Pernambuco teve o menor preço do país nas últimas 30 semanas, enquanto o Rio de Janeiro comercializou o gás mais barato do país nas 20 primeiras semanas do ano. A propósito, o preço médio do gás de cozinha no estado nordestino ficou 13,8% menor que a média nacional.

Veja abaixo os locais com os menores preços do botijão de 13 quilos no país na semana:



Pernambuco: R$ 86,85; Alagoas: R$ 91,56; Rio de Janeiro: R$ 92,46; Distrito Federal: R$ 93,32; Espírito Santo: R$ 95,20; Piauí: R$ 97,85; Paraná: R$ 97,74; Ceará: R$ 98,25; Sergipe: R$ 98,53; Rio Grande do Norte: R$ 99,22.

Em resumo, estas dez UFs comercializaram o botijão de gás a preços iguais ou inferiores a R$ 100. Outros locais também tiveram valores bem próximos a essa marca: Minas Gerais (R$ 100,50), Maranhão (R$ 100,87), São Paulo (R$ 100,88) e Goiás (R$ 101,51).

Região Norte tem o gás de cozinha mais caro do país

Por outro lado, o botijão mais caro do país foi o do Roraima (R$ 129,89). Inclusive, o estado nortista ocupou essa posição em todas as semanas de 2023. Em síntese, o valor do botijão de 13 quilos superou em 28,9% a média nacional, para tristeza dos consumidores do estado.

Confira abaixo os estados que tiveram os preços mais elevados do gás de cozinha na semana passada:

Roraima: R$ 129,89;

R$ 129,89; Amazonas: R$ 124,74;

R$ 124,74; Rondônia: R$ 119,34;

R$ 119,34; Tocantins: R$ 118,94;

R$ 118,94; Mato Grosso: R$ 114,56;

R$ 114,56; Acre: R$ 114,46;

R$ 114,46; Santa Catarina: R$ 113,15.

Governo paga Auxílio Gás às famílias de baixa renda

Embora os preços do gás de cozinha estejam muito elevados em diversos locais, as famílias de renda mais baixa podem aproveitar um grande benefício pago pelo governo federal. Em suma, o Auxílio Gás é um dos principais benefícios sociais em vigor no país e ajuda milhões de famílias de baixa renda a adquirirem o gás de cozinha.

A saber, o programa nacional foi criado em 2021 e tinha a previsão de cobrir metade do valor do gás de cozinha. No entanto, o Governo Federal está mantendo o benefício turbinado no país há mais de um ano, cobrindo todo o valor do botijão de gás.

Em dezembro, o governo pagou uma parcela de R$ 104 aos beneficiários. O valor superou a média nacional informada pela ANP, ficando bem acima dos valores do botijão de gás observados em estados como Pernambuco, Alagoas e Rio de Janeiro.

No entanto, em estados da região Norte, que possuem o gás de cozinha mais caro do Brasil, o valor pago pelo Auxílio Gás não permite a compra do botijão. Nesses locais, as famílias que recebem o benefício precisam, inevitavelmente, complementar o valor para compra o gás de cozinha.

De toda forma, vale destacar que a iniciativa vem ajudando milhões de pessoas de baixa renda no Brasil. Aliás, os pagamentos do Auxílio Gás tiveram início na última segunda-feira (10) e vão continuar até o dia 22 de dezembro. Confira tudo sobre o benefício aqui.