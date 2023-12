Preço do leite DESPENCA mais de 30% em 2023; Descubra os motivos

Segundo a pesquisa mais recente do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), e conforme publicado pelo portal G1, o preço médio do leite cru pago ao produtor apresentou uma queda de 30,4% no acumulado dos últimos 12 meses.

Já no mês de outubro deste ano, o preço do litro de leite chegou a R$ 1,96, o menor valor registrado desde janeiro. Em outubro do ano passado, o preço médio do litro do produto estava em R$ 2,56.

Apenas no período entre setembro e outubro deste ano o preço médio do leite ao produtor demonstrou uma queda real de 4,3%, o que representa a sexta baixa consecutiva em 2023, conforme a “Média Brasil” líquida.

Sendo assim, os dez primeiros meses deste ano (de janeiro a outubro) acumularam uma queda de 24,8% no preço médio do litro de leite cru pago ao produtor. É importante destacar que esses valores foram deflacionados segundo o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) de outubro. Essa sequência de baixas no preço do produto teve início em maio de 2023, e segundo o Cepea, pode ser explicada pelos mesmos motivos neste período. Confira a seguir.

Motivos para a queda no preço do leite

Essa grande queda nos preços do leite está sendo explicada pela alta disponibilidade interna do produto no Brasil, gerando uma pressão nas cotações para que abaixem ao longo da cadeia. Quanto maior a oferta do produto sem um aumento na procura, menor serão os preços.

Sendo assim, a alta disponibilidade interna do leite vem gerando a queda nos preços do produto, no entanto, alguns fatores como a importação estão contribuindo para a saturação do mercado brasileiro. Apesar das importações registrarem um recuo de 22% no mês de setembro, ainda continuam contribuindo para a queda nos preços do leite.

Este aumento na importação está ocorrendo, pois os preços externos estão sendo mais competitivos que os nacionais. Dessa forma, a grande quantidade de produto estrangeiro, juntamente com a produção interna, estão provocando a grande queda nos preços do leite.



Movimento de baixa deve perder força

Segundo os agentes de mercado, o movimento de queda no preço do litro do leite deve perder força nos próximos meses. Dessa forma, membros do Cepea afirmam que o preço do produto captado em novembro deve ficar estável na Média Brasil.

“Algumas bacias leiteiras, contudo, podem até mesmo registrar valorização do leite, devido à menor captação, que, por sua vez, é prejudicada pelo clima adverso e pelo estreitamento da margem do pecuarista, que tende a diminuir os investimentos na atividade neste curto prazo”, explicam os especialistas.

Além disso, conforme explicado pela pesquisadora do Cepea, Ana Paula Negri, com as quedas no preço do leite pago ao produtor, os valores de seus derivados também caem. “Quando o valor captado nos lacticínios registra queda, os preços dos derivados também recuam. Um outro motivo que explica essa tendência é que a população não está absorvendo altos preços. Na gôndola do mercado tende a cair também”, explica.

De acordo com a pesquisadora do Cepea, os derivados como leite em pó e de caixinha apresentaram uma queda de 18% no mercado atacadista, na comparação entre outubro deste ano com o mesmo mês do ano passado.