Preço do litro do Diesel volta a ficar ABAIXO de R$ 6,00 no país

Após quatro meses, o preço médio do litro do diesel voltou a custar menos de R$ 6,00 no Brasil. Os consumidores estavam tendo que pagar mais caro pelo combustível fóssil nos últimos meses, mas o valor vem caindo nas últimas semanas, para alívio dos motoristas.

De acordo com o levantamento da ANP, o diesel ficou oito centavos mais barato na semana passada, com o valor caindo para R$ 5,98. Esse é o menor patamar desde a semana encerrada em 19 de agosto, ou seja, em quatro meses. À época, o preço médio do litro do diesel custava R$ 5,50.

Cabe salientar que o diesel S-10 é o combustível mais utilizado no Brasil e pode abastecer veículos comerciais leves e pesados, ônibus e caminhões. Essa nova queda foi comemorada pelos motoristas, já que foi o sétimo recuo consecutivo, período em que o combustível acumula uma redução de 28 centavos.

Preço do diesel começou a cair no início de novembro

A última vez que o preço médio do diesel subiu no país foi na semana encerrada no dia 4 de novembro. Desde então, os valores passaram a recuar nos postos de combustíveis, aliviando um pouco o bolso dos consumidores.

Vale destacar que promoveu dois reajustes nos valores do diesel em dezembro:

Ambos os reajustes se referiram aos valores cobrados a distribuidoras do país. Em suma, a Petrobras comercializa combustíveis com refinarias, e estas são responsáveis por vender para postos de combustíveis e outros compradores, que os vendem para a população em geral.



Consumidores pagam mais caro pelo diesel

Por falar nisso, os preços nos postos de combustíveis são bem mais altos que os das distribuidoras. Isso acontece porque há outras variáveis que impactam os valores dos combustíveis, como impostos, taxas, margem de lucro e custo com a mão de obra.

Em suma, a Petrobras esclarece que, “considerando a mistura obrigatória de 88% de diesel A e 12% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor terá uma redução de R$ 0,26 por litro e passará a ser, em média, R$ 3,06 a cada litro vendido na bomba”.

A saber, o preço do diesel S-10 vendido nos postos é formado por:

Petrobras;

Impostos federais;

Impostos estaduais;

Custo com o biodiesel;

Distribuição e revenda.

Como diversos fatores influenciam na formação dos preços do combustível, os consumidores do país sempre pagam mais caro do que as refinarias. Ainda assim, a expectativa é que os postos repassem nos próximos dias a redução promovida pela Petrobras. Assim, os motoristas deverão aproveitar ainda mais reduções no valor do combustível.

Diesel ficou mais barato em 2023

Em 2023, o preço do diesel caiu por 25 semanas seguidas no país, entre fevereiro e julho, livrando os motoristas de preocupações em relação ao encarecimento do combustível. Entretanto, o cenário mudou em agosto, e os valores do diesel voltaram a subir nos postos. Ainda assim, o combustível mas não atingiu o patamar observado em 2022.

No final de dezembro do ano passado, o valor médio nacional do litro do diesel estava custando R$ 6,39, ou seja, 41 centavos mais caro que na semana passada (R$ 5,98).

Vale destacar que todas as 27 unidades federativas (UFs) do país também acumulam queda nos preços do diesel em 2023. Os maiores recuos foram registrados nos seguintes locais:

Maranhão: 98 centavos; Ceará: 84 centavos; Pernambuco: 84 centavos; Piauí: 81 centavos; Sergipe: 78 centavos; Rio Grande do Norte: 77 centavos; Mato Grosso: 72 centavos.

Como visto, o diesel caiu mais fortemente em estados nordestinos, beneficiando os motoristas locais. Inclusive, o Nordeste registrou a maior redução média no período (-63 centavos), acima das quedas observadas nas demais regiões: Centro-Oeste (-55 centavos), Norte (-46 centavos), Sudeste (-45 centavos) e Sul (-44 centavos).

Veja os maiores preços do diesel pelo país

Embora o diesel esteja mais barato que em 2022, vários estados continuam comercializando o país a preços muito elevados, acima da média nacional, apesar do recuo na semana passada.

Por falar nisso, o diesel ficou mais barato em 22 das 27 UFs na semana passada, com as quedas oscilando entre um e 18 centavos. Em contrapartida, dois estados registraram alta no preço médio do diesel, enquanto o valor se manteve estável em outros três.

A saber, nenhum estado do Norte comercializou o óleo diesel a preços inferiores à taxa nacional (R$ 5,98), para tristeza dos motoristas destes locais.

Confira abaixo os estados que tiveram os preços mais elevados do diesel na segunda semana de outubro: