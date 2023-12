Prefeito Aldo Popular fecha o ano com balanço positivo em Porto Real do Colégio

O prefeito de Porto Real do Colégio, Aldo Popular (MDB), fecha o ano de 2023 comemorando os avanços de sua administração no município ribeirinho. É fato que a cidade recebeu um banho de loja e a Infraestrutura e a Limpeza somam pontos positivos no atrativo de turistas. O compromisso com o Meio Ambiente pode ser visto a olhos nú, refletindo o compromisso com o desenvolvimento sustentável da administração.

Na Saúde os indicadores revelam o avanço tanto no tratamento no próprio município, quanto no acompanhamento de pacientes que necessitam muitas vezes serem acompanhados em unidade de saúde referência em determinadas especialidades. O mesmo índice positivo também se reflete na Educação com a melhoria nas condições das escolas municipais, principalmente nos espaços de ensino/aprendizagem, onde podemos perceber o rendimento nos números do Ideb.

O prefeito Aldo Popular tem firmado seu compromisso com o servidor público com o pagamento em dia, prezando pelo zelo ao equilíbrio fiscal e a devida transparência financeira. Diferente de administrações passadas onde muitos povoados eram esquecidos, Aldo tem levado obras, infraestrutura, tem promovido melhoria nas estradas e segue ofertando serviços aos homens e mulheres do campo que testemunham os avanços nunca vistos em suas comunidades.

Os eventos que vem acontecendo no município tem atraído milhares de pessoas e com isso a administração do prefeito Aldo Popular tem gerado emprego e renda, fomentando fortemente a economia local. Com um ano eleitoral batendo às portas, a administração segue firme e empenhada na prestação dos serviços a toda população colegiense, buscando a melhoria de vida de todos que vivem e querem o melhor para Porto Real do Colégio.