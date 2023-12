Prefeito Ronaldo Lopes anuncia que 13º salário já está na conta dos servidores municipais

Servidores efetivos e comissionados da Prefeitura de Penedo já podem consultar o saldo da conta bancária para conferir o pagamento do 13º salário.

O Prefeito Ronaldo Lopes antecipou a quitação do adicional para hoje (quinta-feira, 14), conforme divulgou agora há pouco em suas redes sociais.

“Pessoal, trago mais uma boa notícia para os funcionários públicos do município de Penedo. Estava anunciado para amanhã o pagamento do 13º, mas nós antecipamos para hoje e já está depositado na conta de todos vocês”, informou o gestor que paga o salário do funcionalismo em dia e dentro do mês trabalhado.

Vale salientar que o adicional está na conta dos servidores que não formalizaram, junto à Secretaria Municipal de Fazenda (SEMFAZ), a solicitação de receber seu 13º salário fora da data do seu aniversário.

“Acreditamos que a antecipação irá facilitar mais ainda as compras natalinas e as festas familiares de vocês no final do ano”, acrescentou Ronaldo Lopes no vídeo com a informação que também contempla os servidores que fazem aniversário no último mês do ano.

Em relação ao salário de dezembro, a folha do funcionalismo da Prefeitura de Penedo também será antecipado para antes da data natalina, calendário que será divulgado em breve.