Prefeito Ronaldo Lopes apresenta Programa Acelera Penedo – PAP para empresários e lojistas

A consolidação de Penedo como polo de desenvolvimento e de turismo avança a passos rápidos com a administração Ronaldo Lopes/João Lucas. O município que conquistou seu lugar na rede mundial de Cidades Criativas da Unesco se prepara para confirmar sua posição como Destino Turístico Inteligente (DTI), com o lançamento do Programa Acelera Penedo (PAP).

O conjunto de ações estruturais e investimentos em novos atrativos turísticos foi apresentado pelo Prefeito Ronaldo Lopes para o empresariado penedense nesta quarta-feira, 06, com participação de vereadores, diretores do Sindilojas Penedo, da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e da Associação Comercial.

“Nada disso caiu do céu, é o resultado de muito trabalho”, pontuou o gestor da administração que está entre as cinco melhores em transparência pública dos municípios alagoanos ao apresentar as obras do programa que totalizam R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais) em investimentos para Penedo.

A linha de financiamento do Banco do Brasil para o PAP tem garantia da União, condição que avaliza a excelente qualidade da gestão atual, e verba garantida para pagamento das prestações decrescentes que serão quitadas com royalties repassados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) ao município, mais de dois milhões de reais por mês.

Além de recuperar a fonte de recurso, o governo Ronaldo Lopes/João Lucas sanou todas as pendências da Prefeitura de Penedo no CAUC – o ‘Serasa’ das prefeituras brasileiras -, equilibrando as contas da Previdência Municipal cuja parte patronal foi repassada abaixo do percentual devido durante os três últimos anos da gestão anterior, causando um déficit de aproximadamente quatro milhões de reais ao Instituto Penedo Previdência.

Com responsabilidade e planejamento, o trabalho que tem o reconhecimento da população e setores da sociedade penedense avança para a conquista do Destino Turístico Inteligente, cumprindo as metas que melhoram a infraestrutura da cidade e incluem a zona rural nos atrativos turísticos do município ribeirinho.

Empresários e vereadores elogiaram os investimentos que irão dar um novo impulso ao desenvolvimento de Penedo, aproveitando a oportunidade para apresentar sugestões e dúvidas ao governo feito com diálogo, transparência, planejamento e compromisso com a população.

Confira abaixo a relação das doze obras do Programa Acelera Penedo – PAP

Píer flutuante, urbanização e paisagismo no antigo porto das lanchas (R$ 4.100.000,00)

Requalificação da Prainha de Penedo (R$ 3.000.000,00)

Terceira etapa de urbanização da orla de Penedo (R$ 3.881.347,00)

Requalificação da Rua do Banheiro, situada na Rocheira (R$ 500.000,00)

Drenagem do Trevo de Bom Jesus e Avenida Mário Freire Leahy (R$ 1.400.000,00)

Requalificação do prédio da AM São Francisco para funcionar a Escola de Música/Orquestra Filarmònica Imperial Sete de Setembro (R$ 2.400.000,00)

Terminal Turístico no imóvel ao lado da Agência da Marinha (R$ 3.000.000,00)

Requalificação da Praça 12 de Abril (R$ 1.000.000,00)

Construção de Praça no Conjunto Marisa Letícia (R$ 1.000.000,00)

Oito km de ruas asfaltadas na cidade de Penedo (R$ 6.818.652,00)

Construção de Praça no povoado Ponta Mofina (R$ 900.000,00)

Pavimentação com asfalto e drenagem do acesso à APA da Marituba, a partir da rodovia AL 101 – Sul até o calçamento do povoado Capela (R$ 4.000.000,00)

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte