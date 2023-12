Prefeito Ronaldo Lopes convoca professores, técnicos de segurança e monitores de governança aprovados no concurso público

Candidatos aprovados no concurso público realizado pela Prefeitura de Penedo para professor, monitor de governança e técnico em segurança do trabalho estão convocados a oficializar o ingresso no funcionalismo municipal.

Todas as pessoas relacionadas no arquivo disponível abaixo do texto precisam comparecer no setor de Protocolo Geral da Prefeitura de Penedo, situado na rua Dâmaso do Monte, s/n, próximo da prefeitura, a fim de apresentar a documentação descrita no edital para os referidos cargos, assim como os exames médicos.

Durante o atendimento disponível no horário das 7h30 às 13h30, o candidato aprovado será informado sobre dia, horário e local para a realização do exame médico pré-admissional.

Vale salientar que o prazo para comparecimento dos aprovados abaixo relacionados é de 20 dias, contados a partir desta segunda-feira, 18 de dezembro, data da publicação da convocação e das portarias no Diário Oficial do Município.

E quem não comparecer perde a vaga, conforme previsto no edital que rege o concurso público. O ato do Prefeito Ronaldo Lopes também agenda a cerimônia de posse dos novos servidores efetivos da Prefeitura de Penedo, marcada para 18 de janeiro de 2024.

Edital de Convocação Concurso Prefeitura de Penedo – professor, técnico em segurança do trabalho e monitor de governança