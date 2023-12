Prefeito Ronaldo Lopes inicia obras do PAP – Programa Acelera Penedo

O mês de dezembro ainda não terminou, mas as obras do maior programa de aceleração do crescimento de Penedo já estão a todo vapor. Dois canteiros de ações do PAP (Programa Acelera Penedo) foram visitados nesta quarta-feira, 20, pelo Prefeito Ronaldo Lopes e o Secretário Municipal de Serviços Públicos, Ivo Costa.

Os dois engenheiros civis começaram a agenda de trabalho no bairro Santa Luzia, onde a rua de acesso ao Ministério Público Estadual, Creche CRIA e um novo posto de saúde está sendo preparada para receber pavimentação.

A via pública já tem luminárias de LED, uma das marcas da gestão Ronaldo Lopes/João Lucas, investimento no local onde a população encontra o MPE e, em breve, irá dispor de mais dois serviços essenciais: um novo posto de saúde, pleito do prefeito penedense incluído no novo PAC do Presidente Lula; e a segunda creche do programa lançado pelo então Governador Renan Filho e ampliado por Paulo Dantas não só em Penedo, mas em toda Alagoas.

“O PAP é isso, ele não se restringe aos que iremos fazer com o financiamento do Banco do Brasil, são todos os investimentos que estamos realizando com recursos próprios, de emenda parlamentar e do governo federal”, explica Ronaldo Lopes.

Em seguida, ele e Ivo Moura foram até o bairro Santo Antônio, visitar as obras no Beco da Cacirola, onde ‘dona’ Vera reside há quase 50 anos.

“Nunca pensei que alguém fosse ajeitar isso aqui. A gente viveu esquecido pelos outros prefeitos até o senhor olhar pros moradores daqui, do Barro Vermelho, como nós merecemos”, afirmou, agradecendo pelos investimentos que geram melhor qualidade de vida no Beco da Cacirola.

“É isso que também queremos com o PAP, avançar mais rapidamente em tudo que nós já estamos fazendo. A meta é fazer no próximo ano mais do que fizemos nos três primeiros anos da nossa gestão”, afirma Ronaldo Lopes.

SECOM PMP