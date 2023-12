Prefeito Ronaldo Lopes sanciona o PAP, maior programa de aceleração do desenvolvimento de Penedo

Superada a tentativa de atrasar o maior programa de aceleração do desenvolvimento de Penedo, o PAP, o Prefeito Ronaldo Lopes sancionou a Lei Municipal 1.819/2023 nesta sexta-feira, 15 de dezembro.

A assinatura do ato administrativo foi acompanhada pelo presidente da Câmara Municipal de Penedo, Manoel Messias Lima (Messias da Filó), que respeitou a decisão preliminar judicial que impedia o encaminhamento do Programa Acelera Penedo ao Poder Executivo, mesmo depois de ser aprovado por ampla maioria de votos dos vereadores penedenses.

Publicado no Diário Oficial do Município nesta quinta, 15, o PAP também abrange todos os investimentos em infraestrutura e equipamentos turísticos que irão alavancar ainda mais a economia de Penedo e da região, gerando emprego e renda na cidade e na zona rural, como explica Ronaldo Lopes.

PAP é apresentado para comerciantes e lojistas de Penedo

“Nós fomos escolhidos como Destino Turístico Inteligente e para que Penedo se consolide como DTI, nós temos metas para cumprir dentro de um ano. Algumas delas são da gestão, que nós já estamos fazendo, e outras são de infraestrutura turística e não daria tempo de fazer todas”, relata o gestor da única cidade alagoana entre as três da região Nordeste habilitadas, por meio de rigoroso edital, para última etapa do DTI.

O plano de trabalho do PAP prevê obras como a pavimentação do acesso à APA da Marituba, a construção de praça na Ponta Mofina, instalação de píer flutuante e a urbanização do antigo porto da lancha da Passagem, abertura de um Centro de Atendimento ao Turista e mais uma série de investimentos.

Programa Acelera Penedo é apresentado aos vereadores

Ronaldo Lopes acrescenta que a consolidação de Penedo como Destino Turístico Inteligente também depende de obras que serão feitas com recursos próprios do município e de emenda parlamentar.

“O PAP não ficará restrito ao trabalho que iremos fazer com o empréstimo do Banco do Brasil. Nós temos várias obras incluídas no PAC do presidente Lula e iremos receber recursos de emendas dos parlamentares, deputados e senadores que já colocaram para a nossa cidade,com previsão de serem liberadas a partir de fevereiro do próximo ano”, pontua o prefeito que trabalha para desenvolver Penedo.