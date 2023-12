Prefeitura anuncia CONCURSO com quase 4 MIL vagas para médio e superior

Há vagas neste concurso para saúde

Se você busca um concurso com grandes oportunidades, esta pode ser a sua chance. São quase 4 mil vagas para vários cargos.

Banca Organizadora do Próximo Concurso

A Prefeitura de Palmas (TO) anunciou recentemente a contratação da Universidade Federal do Tocantins (UFT/Copese) como banca organizadora do próximo concurso público. Este processo se deu por meio de dispensa de licitação, marcando uma nova fase para a administração municipal em busca de reforçar seu quadro de servidores.

Ampla Oferta de Vagas

O certame contemplará um total de 3.913 vagas, abrangendo diversas áreas, com destaque para o quadro-geral e saúde. Importante ressaltar que há, ainda, previsão de outro concurso destinado à área da educação.

Detalhes das Vagas na Área da Saúde

O setor da saúde se destaca com uma expressiva oferta de 3.244 vagas, além de Cadastro Reserva (CR). Os cargos abrangem diferentes níveis de formação, com distribuição da seguinte maneira:



Nível superior: 1.129 vagas e CR;

Técnico em Saúde: 1.279 vagas e CR;

Agente Comunitário em Saúde: 454 vagas e CR;

Agente de Combate à Endemias: 382 vagas e CR.

Quadro-Geral para Diversos Níveis de Escolaridade

O quadro-geral conta com 669 vagas, além do CR, proporcionando oportunidades para profissionais com diferentes níveis de escolaridade:

Nível superior: 324 vagas e CR;

Nível médio: 345 vagas e CR.

Último Concurso e Expectativas Atuais

O último concurso realizado no município de Palmas ocorreu há uma década, em 2013, com a oferta de 3.545 vagas. Naquela ocasião, a Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT) foi responsável pela organização, registrando um total de 22.027 inscritos.

Vagas por Escolaridade

As oportunidades contemplam diversos níveis de escolaridade, destacando-se:

Nível fundamental incompleto: 907 vagas para Agente Administrativo Educacional e 15 vagas para Agente de Transporte Educacional;

Nível médio: 1.645 vagas para Professor – Nível I e 109 vagas para Técnico Administrativo Educacional;

Nível superior: 172 vagas para Professor – Nível II (várias disciplinas).

Etapas do Concurso

O processo seletivo será composto por etapas que visam garantir uma seleção criteriosa e justa:

Provas Objetivas: Aplicadas para todos os cargos, com caráter eliminatório e classificatório, consistindo em 60 questões de múltipla escolha distribuídas de acordo com a escolaridade do cargo.

Aplicadas para todos os cargos, com caráter eliminatório e classificatório, consistindo em 60 questões de múltipla escolha distribuídas de acordo com a escolaridade do cargo. Prova de Redação: Exclusiva para os cargos de nível superior, com caráter eliminatório e classificatório.

Exclusiva para os cargos de nível superior, com caráter eliminatório e classificatório. Avaliação de Títulos: Reservada para os cargos de nível superior, com caráter classificatório.

O anúncio do concurso representa uma oportunidade significativa para aqueles que buscam ingressar no serviço público em Palmas (TO).

Função do agente comunitário

Uma das carreiras ofertadas é agente comunitário. Porém, você sabe qual é a função desta área?

Os Agentes Comunitários são profissionais fundamentais no contexto da saúde pública, desempenhando um papel crucial na promoção do bem-estar das comunidades locais. Sua atuação concentra-se em estabelecer vínculos estreitos com a população, buscando compreender as necessidades específicas de cada comunidade e facilitar o acesso aos serviços de saúde.

Esses agentes são, de certa forma, “olhos e ouvidos” atentos às particularidades de suas comunidades. Eles realizam visitas domiciliares, identificam possíveis problemas de saúde, e fornecem informações importantes sobre prevenção e cuidados básicos. Essa abordagem personalizada permite uma resposta mais eficaz às demandas locais, garantindo que os serviços de saúde atendam às necessidades específicas de cada comunidade.

Além disso, os Agentes Comunitários desempenham um papel crucial na promoção da educação em saúde. Eles compartilham conhecimentos sobre práticas saudáveis, prevenção de doenças e estimulam a participação ativa da comunidade em ações de saúde preventiva. Essa interação direta contribui para fortalecer os laços sociais e construir uma base sólida para iniciativas de saúde comunitária.

Outro aspecto essencial de sua função é atuar como intermediários entre a comunidade e os serviços de saúde. Eles orientam os moradores sobre os recursos disponíveis, ajudam na marcação de consultas e exames, e asseguram que as pessoas tenham acesso aos cuidados de saúde de forma eficiente. Essa mediação é vital para superar barreiras que possam existir entre a população e os serviços de saúde.