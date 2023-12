Prefeitura anuncia CONCURSO PÚBLICO com 760 vagas para diversos níveis

Concurso público oferta vagas imediatas e cadastro reserva

Mais um concurso público na praça. Se você busca uma oportunidade esta é sua chance. A oferta é de 760 vagas para vários cargos e níveis escolares.

Ficou interessado? Não perca.

Oportunidades no Concurso

As inscrições para o aguardado concurso da Prefeitura de São Fidélis, no estado do Rio de Janeiro, já estão abertas, proporcionando aos candidatos a chance de disputar um total de 760 vagas. Desse quantitativo, 255 são destinadas à contratação imediata, enquanto as 505 restantes compõem o cadastro reserva (CR), incluindo 16 vagas reservadas para pessoas com deficiência.

Diversidade de Cargos e Salários

O certame abrange cargos de diferentes níveis de escolaridade, contemplando desde o ensino fundamental até o superior. Os salários iniciais variam significativamente, começando em R$ 1.320 e chegando a R$ 3.315,31. Essa diversidade reflete a importância e a complexidade das funções oferecidas pela prefeitura.

A seguir, apresentamos a distribuição das vagas por categoria, indicando a ampla concorrência (AC), vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD) e as vagas para o cadastro reserva (CR), juntamente com a carga horária semanal e os salários de cada função. Esses detalhes são essenciais para que os candidatos compreendam as particularidades de cada oportunidade disponível

Fases concurso público



Você também pode gostar:

O concurso será composto por duas fases cruciais para a seleção dos melhores candidatos.

Prova Objetiva: Essa etapa, de caráter eliminatório e classificatório, abrangerá todos os cargos. Composta por questões específicas de cada área, a prova objetiva será fundamental para avaliar o conhecimento dos candidatos. A data e os locais de aplicação da prova serão divulgados posteriormente no edital de convocação.

Avaliação de Títulos: Com caráter classificatório, essa fase será aplicada apenas a alguns cargos específicos, como agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, assistente social escolar, cuidador escolar, mediador de aprendizagem, monitor de alunos e psicólogo escolar. Nessa etapa, os candidatos terão a oportunidade de apresentar seus títulos acadêmicos e experiência profissional, contribuindo para uma avaliação mais abrangente.



Data da Prova concurso público

O exame do aguardado concurso da Prefeitura de São Fidélis está programado para ser aplicado no dia 3 de março de 2024. Essa fase crucial, de caráter eliminatório e classificatório, será a oportunidade para os candidatos demonstrarem seus conhecimentos específicos e habilidades relacionadas aos cargos disputados.

Como fazer inscrição

Os interessados do concurso público poderão se inscrever até as 16h do dia 23 de janeiro de 2024, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br).

Sobre as fases

Para compreender melhor o concurso público, detalhamos as etapas das provas:

Prova Objetiva

Caráter Eliminatório e Classificatório: Essa é a primeira e crucial etapa do concurso, abrangendo todos os cargos.

Essa é a primeira e crucial etapa do concurso, abrangendo todos os cargos. 30 Questões de Múltipla Escolha: A prova objetiva avaliará os conhecimentos específicos de cada área, distribuindo 10 questões para língua portuguesa, 10 para conhecimentos gerais e 10 para conhecimentos específicos da função.

A prova objetiva avaliará os conhecimentos específicos de cada área, distribuindo 10 questões para língua portuguesa, 10 para conhecimentos gerais e 10 para conhecimentos específicos da função. Data da Prova: Prevista para 3 de março de 2024.

Prevista para 3 de março de 2024. Comunicação de Locais e Horários: As informações detalhadas sobre locais e horários serão divulgadas no edital de convocação, a ser publicado oportunamente.

Avaliação de Títulos

Caráter Classificatório: Essa fase é exclusiva para alguns cargos específicos, como agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, assistente social escolar, cuidador escolar, mediador de aprendizagem, monitor de alunos e psicólogo escolar.

Essa fase é exclusiva para alguns cargos específicos, como agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, assistente social escolar, cuidador escolar, mediador de aprendizagem, monitor de alunos e psicólogo escolar. Apresentação de Títulos Acadêmicos e Experiência Profissional: Os candidatos terão a oportunidade de apresentar seus títulos, proporcionando uma avaliação mais abrangente de sua qualificação e trajetória profissional.

Como se preparar

A preparação do concurso público exige disciplina. Inicialmente, é preciso ler com atenção o edital e ter acesso as principais dicas.

Analise as matérias cobradas e os conteúdos, depois inicie um processo de preparação. Estude as disciplinas gerais e específicas. Além disso, faça mapa mental e responda questões.