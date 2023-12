Prefeitura anuncia concurso público com quase 400 vagas para vários cargos

Concurso público será para todos os níveis

Com oportunidades para todos os níveis, este concurso público é uma chance para quem deseja mudar de vida. As vagas estão distribuídas para vários cargos.

Veja mais a seguir.

Concurso Público da Prefeitura de Brusque (SC)

No dia 19 de dezembro, foi divulgado o tão esperado edital do concurso público da Prefeitura de Brusque (SC), trazendo boas notícias para os interessados na área da Educação no município. São oferecidas 388 vagas imediatas, além de cadastro reserva, abrangendo cargos em todos os níveis de escolaridade, com salários atrativos, podendo alcançar até R$ 5,4 mil!

Diversidade de Vagas

As oportunidades se distribuem nos seguintes níveis:

Nível Superior: 227 vagas + Cadastro Reserva (CR);

Nível Médio: 160 vagas + CR;

Nível Fundamental: 1 vaga.

Atrativos Salários Iniciais concurso público



Quanto à remuneração, os aprovados serão contemplados com salários iniciais variando entre R$ 1.714,70 e R$ 5.486,99, a depender do cargo almejado. Essa amplitude salarial reflete a diversidade de oportunidades oferecidas.

Prova Escrita do concurso público

A etapa da prova escrita, de caráter classificatório e eliminatório, será comum a todos os cargos. Esta fase constará de questões objetivas, apresentando cinco alternativas de resposta, das quais apenas uma será considerada correta.

A avaliação está programada para ocorrer em 10 de março de 2024, em turnos distintos, a fim de atender as diversas demandas:

Turno da Manhã (8h-11h): Provas para níveis fundamental e médio;

Provas para níveis fundamental e médio; Turno da Tarde (14h-17h): Provas para nível superior.

Este concurso oferece uma oportunidade ímpar para aqueles que desejam ingressar ou progredir na carreira educacional em Brusque. Com uma variedade de vagas e salários atrativos, os candidatos têm a chance de contribuir significativamente para o desenvolvimento educacional da região.

Como se inscrever neste concurso público

Os interessados poderão se inscrever no site da banca Fepese, no período entre 10 de janeiro e 9 de fevereiro de 2024.

As taxas de participação terão os seguintes valores:

Ensino Superior: R$ 150,00;

Ensino Médio: R$ 120,00;

Ensino Fundamental: R$ 80,00.

Dicas

Preparar-se para o concurso da Prefeitura de Brusque (SC) demanda dedicação, mas com uma abordagem estratégica, é possível simplificar esse processo. Confira algumas dicas práticas para facilitar sua preparação:

Comece entendendo todas as informações do edital. Leia-o atentamente para absorver requisitos, conteúdo programático e detalhes sobre as etapas do concurso. Isso servirá como um guia sólido para seus estudos.

Crie um cronograma realista de estudos, levando em consideração seu tempo disponível diariamente. Distribua as disciplinas de forma equilibrada, considerando sua produtividade em diferentes momentos do dia.

Utilize materiais específicos para concursos, como apostilas, livros e videoaulas. Certifique-se de que esses recursos abrangem o conteúdo detalhado no edital deste concurso público.

Destaque as disciplinas mais relevantes para o concurso e reserve mais tempo para elas. Fique atento aos tópicos que costumam ser recorrentes em concursos anteriores.

Adote técnicas de estudo ativo, como resumos, mapas mentais e resolução de exercícios práticos. Isso contribui para uma melhor absorção e retenção do conteúdo.

Pratique resolvendo simulados e questões de concursos anteriores. Isso familiariza você com o estilo das perguntas e aprimora sua habilidade de resposta durante a prova.

Se possível, participe de um grupo de estudo. Discussões com colegas podem trazer perspectivas diferentes e consolidar o aprendizado.

Mantenha uma rotina de sono adequada e faça pausas regulares durante os estudos. O descanso é vital para manter a concentração e o desempenho.

Adote uma alimentação equilibrada para sustentar sua energia física e mental ao longo do período de estudos para este concurso público.

Fique atento aos detalhes do edital, como datas de inscrição, local e horário da prova. Manter-se organizado é crucial.

Inclua revisões periódicas em seu planejamento de estudos. Isso fortalece a retenção a longo prazo.

Avalie seu progresso regularmente e ajuste seu plano de estudos conforme necessário. Celebre cada avanço conquistado durante sua jornada de preparação.