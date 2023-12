Prefeitura anuncia Concurso Público com vagas para fundamental e nível médio

Concurso Público com vagas imediatas e cadastro reserva

Com vagas imediatas mais cadastro reserva, concurso público anuncia novas oportunidades para fundamental e nível médio.

Veja maiores esclarecimentos.

Prefeitura lança Novo Edital para Concurso Público

A Prefeitura de São Roque, renomada instância turística do estado de São Paulo, acaba de divulgar um novo edital de concurso público. Desta vez, as oportunidades contemplam vagas para cargos de nível fundamental e 2º grau incompleto.

Oportunidades concurso público

Segue abaixo a relação de cargos, vagas disponíveis, salários iniciais e requisitos de escolaridade:

Eletricista: 1 vaga + Cadastro Reserva (CR) | R$ 1.919,67 | Fundamental

Eletricista de Autos: 1 vaga + CR | R$ 1.919,67 | 2º grau incompleto

Operador de Máquinas Pleno: 1 vaga + CR | R$ 2.912,16 | Fundamental

Sepultador: 1 vaga + CR | R$ 1.551,84 | Fundamental incompleto

Auxiliar de Serviços: 1 vaga + CR | R$ 1.445,49 | Alfabetizado

Pedreiro: 1 vaga + CR | R$ 1.919,67 | Alfabetizado

Prático de Serviços: 1 vaga + CR | R$ 1.551,84 | Alfabetizado

Além dos vencimentos iniciais, ao longo deste artigo serão apresentados os benefícios oferecidos aos selecionados.



Você também pode gostar:

Benefícios Adicionais para os Servidores

A Prefeitura de São Roque proporciona aos seus funcionários uma série de benefícios, visando melhorar a qualidade de vida no ambiente de trabalho. Dentre esses benefícios, destacam-se:

a) Auxílio Alimentação: R$ 420,00, pagos de acordo com a frequência, por meio de crédito em cartão para compras em estabelecimentos credenciados.

b) Cesta Básica: Fornecimento de cesta básica contendo alimentos e produtos de limpeza, distribuída conforme apuração de frequência.

c) Gratificação de Assiduidade (GMA): R$ 400,00, pagos conforme a regularidade de frequência.

Etapas do Concurso São Roque

A seleção dos candidatos ocorrerá por meio de duas etapas:

a) Provas Objetivas: Avaliação da qualificação técnica, de caráter classificatório e eliminatório. As provas abrangerão conhecimentos básicos e específicos relacionados ao cargo e suas singularidades.

Avaliação da qualificação técnica, de caráter classificatório e eliminatório. As provas abrangerão conhecimentos básicos e específicos relacionados ao cargo e suas singularidades. b) Prova Prática: Etapa eliminatória, consistindo na execução de tarefas previamente elaboradas, individualmente. A avaliação será realizada por meio de planilhas e visa analisar a experiência, atitudes, postura e habilidades dos candidatos.

Prova Objetiva e Critérios de Avaliação

As provas objetivas terão duração máxima de 2 horas e 30 minutos, com um mínimo de 1 hora. Compostas por 40 questões de múltipla escolha, abordarão conhecimentos essenciais para o cargo em questão.

O candidato deverá alcançar no mínimo 50% de acertos (5 pontos) para ser considerado habilitado.

Essas são as principais informações sobre o novo concurso público da Prefeitura de São Roque. Candidatos interessados devem ficar atentos às datas e requisitos estabelecidos no edital para garantir uma participação bem-sucedida.

Como se inscrever no concurso público

Os interessados poderão se inscrever no porta ABCP as inscrições podem ser feitas até o dia 22 de janeiro, sendo necessário pagar uma taxa no valor de R$ 45,00.

Preparação

Se você está de olho nas vagas do novo concurso da Prefeitura de São Roque e quer garantir uma preparação sólida, aqui vão algumas dicas para turbinar seus estudos.