Prefeitura anuncia dois editais de concurso com vagas para níveis fundamental e médio

Vagas de concurso são para fundamental e médio; salários acima de R$ 3 mil

Se você busca por uma chance por meio de concurso, confira a seguir como se inscrever e não perder a sua oportunidade.

Ficou interessado? Veja a seguir.

Concursos 27 Vagas para Níveis Fundamental e Médio

A Prefeitura de Guarulhos, em São Paulo, anunciou dois concursos públicos, disponibilizando um total de 27 vagas para candidatos com níveis fundamental e médio. Conheça os detalhes dessas oportunidades.

Cargos e Salários:

Nível Fundamental: Pedreiro: 1 vaga, salário de R$ 1.884,35. Pintor: 4 vagas, salário de R$ 1.884,35. Eletricista: 2 vagas, salário de R$ 1.884,35.

Ensino Médio: Agente de Transporte e Trânsito VII: 15 vagas, salário de R$ 3.068,64. Técnico em Semaforização: 5 vagas, salário de R$ 2.813,74.



Etapas do Concurso: Provas Objetivas

Para Pedreiro e Pintor, serão 30 questões de Língua Portuguesa e Matemática.

Eletricista realizará prova com 40 questões de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos.

Agente de Transporte e Trânsito VII e Técnico em Semaforização enfrentarão 40 questões abrangendo Língua Portuguesa, Matemática, Noções de Informática e Conhecimentos Específicos.



Prova Prática de concurso

A etapa prática, de caráter eliminatório e classificatório, avaliará as habilidades práticas dos candidatos, demonstrando sua aptidão para as atividades do cargo.

Essa é uma excelente oportunidade para os moradores de Guarulhos que almejam uma carreira no serviço público municipal. As inscrições e demais informações estão disponíveis nos editais publicados pela Prefeitura.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever no período de 07 de dezembro a 15 de janeiro de 2024, no site da banca organizadora, Vunesp. As taxas são de:

Fundamental: R$ 57,00

R$ 57,00 Médio: R$ 72,00

Como estudar para este concurso

Preparar-se para um concurso exige estratégia e dedicação. Comece entendendo o edital em detalhes – as disciplinas, o formato das provas e as regras específicas. Em seguida, monte um roteiro de estudos realista, equilibrando as disciplinas ao longo do tempo.

Use materiais de qualidade, como livros e videoaulas, e resolva questões de concursos anteriores para se acostumar ao estilo das perguntas. Não deixe de enfrentar as disciplinas mais desafiadoras, mas mantenha um equilíbrio com aquelas em que já tem familiaridade.

Pratique regularmente com questões de concursos anteriores e faça simulados para testar seu desempenho e melhorar a gestão do tempo durante a prova. Considere participar de grupos de estudo para discutir dúvidas e compartilhar materiais.

Realize revisões programadas, utilizando técnicas como mapas mentais e resumos. Cuide da sua saúde mental, descansando adequadamente e praticando atividades físicas. Se possível, busque orientação profissional, como um coach ou professor particular.

Fique atento a possíveis atualizações no conteúdo programático do concurso. Cada pessoa tem sua abordagem única de estudo, então encontre o método que funcione melhor para você e mantenha a consistência ao longo do tempo.

Se preparar por questões

Estudar por meio de questões de concursos é uma estratégia altamente eficiente para se preparar de maneira prática e direcionada. Comece familiarizando-se com o formato das perguntas aplicadas em exames anteriores, compreendendo a estrutura e os tipos de questões.

Ao escolher materiais, priorize bancas de concursos respeitáveis e atualizados para garantir a relevância das questões. Organize seu estudo por disciplina, categorizando as questões para facilitar a identificação de áreas que necessitam de mais atenção.

A abordagem ativa é fundamental. Utilize as questões não apenas como um teste, mas como uma ferramenta para consolidar o conhecimento e entender como aplicar os conceitos na prática.

Mais dicas

Simule as condições reais de prova realizando simulados cronometrados. Isso não apenas ajuda na gestão do tempo durante o exame, mas também proporciona uma experiência mais próxima do ambiente real.

Após responder às questões, dedique tempo à análise detalhada dos erros e acertos. Compreenda o raciocínio por trás de cada resposta correta e incorreta para aprimorar seu entendimento.

Identifique padrões nas questões, observando os temas mais frequentes. Isso permite direcionar seus esforços de estudo, focando nas áreas que são mais prováveis de serem abordadas na prova.

Crie simulados personalizados, priorizando áreas específicas ou aquelas em que você enfrenta maiores desafios. Isso ajuda a otimizar seu tempo de estudo e a aprofundar o conhecimento em pontos críticos.

Integre questões de concursos anteriores em suas revisões periódicas para manter o conhecimento atualizado. Utilize recursos online que ofereçam questões, estatísticas de desempenho e análises detalhadas.

Lembre-se de que a adaptação contínua é crucial. Ajuste sua estratégia com base nos resultados obtidos nos testes, focando nas áreas que necessitam de reforço. Ao equilibrar o estudo teórico com a prática por meio de questões, você estará mais bem preparado para enfrentar o desafio real do concurso.