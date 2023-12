Prefeitura anuncia edital com quase 300 vagas para diversas áreas

Confira as areas disponíveis neste edital

Ao todo são 298 vagas neste edital da prefeitura. Ficou interessado? Veja a seguir quem pode se inscrever e como ficar por dentro desta oportunidade.

Oportunidade de edital com 298 vagas

A Prefeitura de Praia Grande, município no litoral paulista, acaba de publicar um edital para seleção abrindo portas para 298 vagas destinadas a estudantes dos ensinos técnico e superior em diversas áreas.

O objetivo primário desse processo seletivo é formar um cadastro reserva de jovens talentos, prontos para assumir estágios de acordo com as necessidades da administração municipal.

Cursos, Requisitos e variedade de Áreas Contempladas

Estudantes dos cursos de administração, arquitetura e urbanismo, biologia, ciências contábeis, direito, educação física, engenharia civil, farmácia, história, jornalismo, pedagogia, psicologia, publicidade, serviço social, sistema de informação, turismo e veterinária podem participar do processo seletivo da Prefeitura de Praia Grande.

Benefícios do edital: Bolsa-Auxílio e Auxílio-Transporte



Os estudantes aprovados nesse processo seletivo contarão com uma bolsa-auxílio mensal, cujo valor varia entre R$ 600 e R$ 900, além do benefício de auxílio-transporte. A carga horária para os estagiários será de 20 a 30 horas por semana.

Critérios de Seleção

A escolha dos candidatos durante o processo seletivo da Prefeitura de Praia Grande será baseada na análise dos documentos apresentados e na média mais elevada de todas as notas obtidas nos meses de janeiro a junho de 2023. Essas notas devem estar devidamente comprovadas pelo histórico escolar.

Validade da Seleção: Seis Meses com Possibilidade de Prorrogação

É relevante destacar que o prazo de validade desta seleção será de seis meses, a contar da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período. Os interessados devem ficar atentos aos prazos e requisitos detalhados no edital para assegurar uma participação efetiva nessa oportunidade de estágio oferecida pela Prefeitura de Praia Grande.

Como se inscrever neste edital

Para aqueles que desejam concorrer às vagas do processo seletivo da Prefeitura de Praia Grande, as inscrições estão abertas até o dia 15 de dezembro. Veja abaixo as informações sobre o procedimento de inscrição:

Local e Endereço para Inscrições

As inscrições devem ser realizadas presencialmente na avenida Presidente Kennedy, nº 9.000, Vila Mirim, 1º andar, na Divisão de Estágios, Plano de Carreira e Convênios, no Paço Municipal. O horário de atendimento é das 9h às 16h.

Prazo para Inscrições

O período de inscrições se estende até o dia 15 de dezembro, proporcionando aos interessados tempo suficiente para efetuarem o processo.

Documentação Necessária

É aconselhável que os candidatos estejam munidos da documentação exigida, conforme especificado no edital do processo seletivo.

Mais Informações

Para detalhes adicionais, os candidatos podem acessar o site oficial da Prefeitura Municipal de Praia Grande: www.praiagrande.sp.gov.br.

Horário de Atendimento para Inscrições

O local de inscrição estará aberto no horário das 9h às 16h, oferecendo flexibilidade aos candidatos para efetuarem suas inscrições dentro desse intervalo.

Preparação

Para se destacar no processo seletivo da Prefeitura de Praia Grande, é essencial adotar estratégias eficazes. Comece pesquisando sobre a instituição, compreendendo sua missão, projetos e valores. Organize uma documentação completa, incluindo certificados, histórico escolar e currículo.

Ao elaborar o currículo, destaque experiências relevantes, como trabalhos voluntários e estágios anteriores. Se possível, inclua uma carta de apresentação impactante, evidenciando suas motivações e contribuições esperadas.

Durante entrevistas, esteja preparado para falar sobre suas experiências de forma clara. Além das habilidades técnicas, enfatize suas habilidades interpessoais, como trabalho em equipe e comunicação eficaz.

Demonstre conhecimento atualizado sobre temas relevantes para sua área e para a Prefeitura de Praia Grande. Mostre iniciativa, seja proativo e participe de atividades extracurriculares relacionadas à sua área de estudo.

Mantenha uma postura profissional tanto online quanto offline, pois a imagem pessoal pode ser avaliada. Lembre-se de que o processo seletivo é uma oportunidade para mostrar quem você é além das notas, então destaque suas habilidades, experiências e personalidade.