Prefeitura de Penedo abre credenciamento para comércio eventual durante a Festa de Bom Jesus dos Navegantes

Quem trabalha no ramo do comércio eventual e tem interesse em trabalhar durante a Festa do Bom Jesus dos Navegantes, em Penedo, precisa comparecer na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (SEDECIN).

O cadastro de atividades temporárias (venda de bebidas, alimentos, bijuterias, confecções, adereços, artesanato, produtos importados e funcionamento de parque de diversões) começa nesta sexta-feira, 22.

Para quem reside em Penedo, o prazo termina no próximo dia 28, quando o horário de atendimento na SEDECIN será ampliado até as 17 horas. Nos dias anteriores, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico funciona em horário normal, das 8h às 13 horas.

O credenciamento para pessoas de outros municípios também começa nesta sexta, 22, e termina em 09 de janeiro. A Prefeitura de Penedo informa ainda que será admitida apenas uma inscrição por pessoa, local ou de outra cidade, e que estão disponíveis 257 autorizações de uso temporário de espaço público, exclusivamente para o período de 11 a 14 de janeiro de 2024.

Os credenciados precisam atender o edital publicado no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira, 21, e disponível no link abaixo da notícia. Entre outros itens, é vedada a transferência da credencial para terceiros ou o exercício do comércio eventual nos locais delimitados para o palco, camarotes e estruturas oficiais do evento.

Os interessados devem comparecer na SEDECIN portando documento de identidade válido, com foto (cópia simples), CPF (original e cópia simples); comprovante de residência (cópia simples) e formulários anexos ao edital, devidamente preenchidos.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria está situada na Rua Sete de Setembro, nº 116, Centro Histórico, e atende ao público exclusivamente em dias úteis, das 8h às 13h.

EDITAL BOM JESUS 2024