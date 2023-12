Prefeitura de Penedo anuncia pagamento de incentivo financeiro para Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias

Nesta terça-feira (12), durante ação de educação permanente promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) que visa melhorar aprimorar o serviço de visita domiciliar qualificada por Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias receberam mais uma excelente informação.

A Secretária Waninna Mendonça informou que as duas categorias (ACS e ACE) irão receber incentivo adicional, surpreendendo os servidores presentes no auditório do Sindspem, local da atividade de orientação aos agentes de saúde, como são conhecidos.

O pagamento de 60% do valor do salário mensal de cada categoria será feito no dia 21 de dezembro, em parcela única.

“O Prefeito Ronaldo Lopes queria estar aqui para anunciar essa vitória das categorias, mas ele está em Brasília, trabalhando para o nosso município, e me pediu para dar essa notícia a vocês”, ressaltou Waninna Mendonça durante o anúncio.

“Eu acompanho a luta das categorias há mais de 10 anos e vi os nossos agentes lutando por muitas coisas. Hoje, podemos anunciar que a categoria vai ter 60% do incentivo em parcela única”, acrescentou a gestora da SEMS Penedo sobre o atendimento de uma das principais reivindicações dos servidores.

“O nosso governo é construído com diálogo permanente com todos os setores da sociedade, principalmente com os servidores municipais que têm as portas abertas na Prefeitura de Penedo, o que não acontecia antes. O pessoal do Sindspem e comissões de trabalhadores conversam conosco, sempre de forma clara, e assim estamos avançando na medida do possível, sem enganar ninguém”, afirma Ronaldo Lopes, ainda em Brasília.

Em 2022, a Prefeitura de Penedo realizou, pela primeira vez, o pagamento do incentivo de 40% para ACS e ACE. Neste ano, as categorias reivindicavam o pagamento de 50%, porém o governo Ronaldo Lopes/João Lucas foi além e vai pagar o adicional financeiro no percentual de 60%.

Natal antecipado

O pagamento do incentivo foi comemorado pelos Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias que trabalham em Penedo.

“Nós estamos chamando esse incentivo de presente de Natal antecipado. Chegou na hora certa. É um reconhecimento da gestão com os agentes e isso nos deixa muito satisfeitos e felizes, pois todo profissional é movido por motivação. E esse incentivo nos motiva a trabalhar para alcançar as metas, só temos a agradecer a coordenação, a secretária Waninna e ao Prefeito Ronaldo Lopes”, disse o ACE Rogério Lima.

Agente Comunitária de Saúde há 23 anos, Michelle Peixoto também destacou o apoio da atual gestão municipal, na saúde e na prefeitura. “O incentivo financeiro é mais uma grande conquista para toda a nossa categoria durante a gestão do Ronaldo Lopes. Ano passado alcançamos um valor de 40% do incentivo e este ano, para surpresa de todos, vamos receber 60%!”, enalteceu a servidora.

“Graças a Deus, essa é uma gestão comprometida com os servidores públicos e tem sido referência para outros municípios. Gratidão à secretaria Waninna pela parceria, também para a comissão dos ACS e ACE, ao SINDSPEM e ao nosso gestor Ronaldo Lopes por sempre ouvir nossas demandas, mantendo elo com os colaboradores”, concluiu Michelle.

Texto Gabriela Flores – jornalista e social midia SEMS Penedo