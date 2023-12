Prefeitura de Penedo, Diocese e forças de segurança alinham preparativos para a Festa do Bom Jesus dos Navegantes

Representantes das instituições diretamente envolvidas na celebração ao Bom Jesus dos Navegantes em Penedo reuniram-se nesta segunda-feira, 04, para alinhar os preparativos relacionados aos festejos que completam 140 anos em 2024.

Além da Secretária Municipal de Cultura, Teresa Machado, participaram o padre Samuel Ventura, representando a Diocese de Penedo; Joaquim Reis, líder da comunidade que acolheu a celebração centenária; e representantes do Corpo de Bombeiros, Marinha e Polícia Militar.

O encontro foi marcado por discussões construtivas, visando a coordenação de esforços para atender da melhor forma possível o considerável público esperado para o evento religioso.

“Estamos mobilizando toda uma estrutura para receber o maior público de fé esperado para celebrar Bom Jesus. A nossa reunião foi muito positiva, alinhamos melhorias e alguns pontos para garantir a segurança do evento, especialmente por se tratar dos 140 anos da maior festa de Penedo e região”, destaca a Secretária Teresa Machado.

A programação religiosa começa no sábado, 06, e culmina com a procissão fluvial do domingo, 14 de janeiro. A expectativa é de uma semana repleta de celebrações de fé, atraindo romeiros das mais de 60 paróquias de Alagoas, todas convidadas pelo Bispo Dom Valdemir Ferreira para celebrar Bom Jesus dos Navegantes em Penedo..

Na semana passada, a Prefeitura de Penedo reuniu setores internos para ajustar o trabalho de todas as secretarias, com objetivo de promover os festejos à altura de sua importância.

