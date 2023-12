Prefeitura de Penedo e Senac iniciam curso Aplicações Web em Python, reforçando compromisso com desenvolvimento profissional local

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (SEDECIN), e o Senac Alagoas promovem mais uma iniciativa educacional para capacitar profissionalmente os cidadãos do município.

O curso de Aplicações Web com Python foi iniciado nesta segunda-feira, 04, com aulas no periodo da tarde na carreta escola do Senac, onde muitos penedenses aprenderam uma profissão ao longo de 2023.

Com uma duração de 15 dias, totalizando 60 horas de aulas práticas e teóricas, o curso busca fornecer aos participantes habilidades essenciais para o desenvolvimento de aplicações web utilizando a linguagem de programação Python.

Este curso é o sexto oferecido somente na unidade móvel da instituição parceira dos investimentos que a gestão Ronaldo Lopes/João Lucas faz para qualificar a população de Penedo, inclusive com outras do Sistema S e da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas (FIEA).

Em 2023, quatro turmas de Operador de Computador foram realizadas na carreta escola, sendo que a última turma deste curso está em andamento no horário noturno.

Além das qualificações em informática a parceria Prefeitura de Penedo/Senac ofereceu uma variedade de cursos, especialmente na área de hotelaria e comércio, abrangendo temas como A Arte de Se Comunicar e de Vender Mais, Ferramentas de Planejamento e Gestão Empresarial, Assistente Administrativo, Recepcionista em Meios de Hospedagem, Preparo e Serviços de Coquetéis e Qualidade no Atendimento ao Turista.

A Prefeitura de Penedo reafirma seu compromisso com a educação e o desenvolvimento profissional, buscando proporcionar conhecimento e capacitação que contribuam para o crescimento individual e coletivo de seus cidadãos.

SECOM PMP