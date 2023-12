Prefeitura de Penedo e SENAI prorrogam prazo de matrícula para cursos profissionalizantes gratuitos do Programa Minha Chance

O maior programa de formação profissional lançado pela Prefeitura de Penedo, o Minha Chance, está com período de matrícula prorrogado até quarta-feira, 20.

A oportunidade de aprender uma profissão em cursos do SENAI, sem custo para a população de Penedo, é resultado do investimento do governo Ronaldo Lopes/João Lucas junto a instituição formadora de mão de obra qualificada.

Na última quinta-feira, 14, centenas de famílias comemoram a conclusão das turmas concluintes em 2023, trabalho em favor do povo de Penedo que é feito por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH).

A matrícula para os cursos do Programa Minha Chance está disponível no mesmo local onde acontecem as aulas práticas e teóricas, a Unidade SESI/SENAI, situada na Avenida Wanderley – onde funciona a Escola Municipal Santa Luzia -, próximo do Trevo da Toca do Índio.

Os interessados devem comparecer no horário das 8h às 12h e das 14h às 19 horas, apresentando certidão de conclusão do ensino fundamental, comprovante atualizado de residência, NIS, carteira de identidade (RG) e CPF para efetivar a matrícula, informando ainda o número do telefone celular e e-mail para contato.

Confira abaixo os cursos profissionalizantes gratuitos do Programa Minha Chance com matrícula aberta até quarta-feira, 20