Prefeitura de Penedo informa períodos de renovação de matrícula de estudantes e para novatos

Atenção pais de estudantes das escolas da Prefeitura de Penedo! A renovação da matrícula na unidade de ensino onde seu filho ou filha estuda começa na próxima segunda-feira, 11 de dezembro.

Para manter o aluno incluído na educação da rede pública municipal, basta que o adulto responsável pela criança ou adolescente confirme a continuidade, na mesma escola onde ele estuda.

Vale ressaltar que o prazo da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) para renovação de matrícula termina no dia 21 de dezembro.

NOVATOS

Para novatos, o período de matrícula na rede da SEMED começa somente em janeiro de 2024, a partir do dia 08, com obrigatoriedade da apresentação de cópia da certidão de nascimento da criança/adolescente, cartão do SUS, cartão de vacinação atualizado e uma foto 3×4.

O prazo para matrícula de novatos nas escolas e creches da Prefeitura de Penedo termina em 19 de janeiro, lembrando que os pais ou responsáveis também precisam apresentar comprovante recente de residência e cópia do RG e do CPF.