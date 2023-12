Prefeitura define duas bancas e concurso com 520 vagas pode sair nos próximos dias

O concurso oferta 520 vagas para várias áreas

Se você busca por oportunidade de concurso, esta pode ser a sua chance. Ao todo são 520 vagas para vários cargos. Confira quem pode se inscrever.

Uma novidade também é que o concurso definiu duas bancas para coordenar o certame. Confira.

520 Vagas em Concurso na Prefeitura de Mossoró (RN)

A Prefeitura de Mossoró, no Rio Grande do Norte, está prestes a abrir as portas para oportunidades significativas com a confirmação das bancas organizadoras responsáveis pelos novos concursos públicos. Com um total de 520 vagas em diversas áreas, a notícia promete movimentar o cenário dos concursos na região.

Bancas do concurso

As bancas escolhidas, Cebraspe (antigo Cespe/UnB) e Instituto Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), foram designadas para conduzir os processos seletivos de maneira especializada. A divisão estratégica destaca o Cebraspe para os concursos da Procuradoria-Geral do Município e Secretaria da Fazenda (auditoria fiscal), enquanto o Idecan assume a responsabilidade pelos certames nas áreas da Saúde, Educação e Assistência Social.

Editais do concurso

A data exata para a publicação dos editais ainda não foi revelada, mas a administração municipal assegura que os contratos com as bancas já foram assinados e publicados no Diário Oficial de Mossoró (DOM). A expectativa, conforme divulgado em novembro, era ter os editais ainda no mesmo ano. O grupo de trabalho dedicado à seleção está empenhado em agilizar o processo.



O prefeito Allyson Bezerra destacou a importância desses concursos, ressaltando que representam “grandes oportunidades de ingresso no serviço público de Mossoró”. Com o último concurso datando há mais de dez anos, a demanda por novas oportunidades é evidente, e a comunidade local aguarda ansiosamente por essas iniciativas que prometem renovar e fortalecer o quadro de servidores municipais.

Lei de Criação de Vagas em Concurso de Mossoró é Sancionada

A Câmara Municipal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, recentemente aprovou cinco Projetos de Lei (PLs) destinados a criar as vagas que serão disponibilizadas nos futuros editais de concursos públicos na cidade. Posteriormente, o texto foi sancionado pelo prefeito Allysson Bezerra.

Ampliação do Quadro de Servidores e Vagas na Saúde

Esses projetos contemplam a criação de cargos para o quadro de servidores da Assistência Social e para professores. Além disso, houve a criação de novos postos, e as vagas destinadas ao grupo ocupacional da Saúde foram ampliadas.

Iniciativa de Isenções em Editais Municipais

Um outro projeto relevante que merece destaque é aquele que trata das isenções em editais do município, visando beneficiar os candidatos interessados no concurso Mossoró, no Rio Grande do Norte.

Último Concurso

Vale ressaltar que o último concurso realizado em Mossoró ocorreu há aproximadamente dez anos, em 2013, oferecendo 326 vagas para diversos cargos no quadro da prefeitura. Na ocasião, o concurso foi organizado pelo Núcleo Permanente de Concursos (Comperve) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Métodos de Avaliação e Títulos

Os candidatos foram submetidos a provas objetivas, aplicadas para todos os cargos, e também à avaliação de títulos, exclusiva para os professores. A prova objetiva consistiu em 40 questões, enquanto a avaliação de títulos pontuou especialização, mestrado e doutorado. Veja mais sobre o concurso.

Como se preparar para este concurso

Antes de iniciar seus estudos, é crucial examinar minuciosamente o edital do concurso. Essa leitura proporciona insights sobre o conteúdo programático, o formato das provas e os critérios de avaliação. Destaque os tópicos mais relevantes e pondere sobre a ponderação de cada área. Essa compreensão profunda do edital orientará seus esforços de estudo e garantirá que você foque nas áreas mais ponderadas, maximizando suas chances de sucesso.

Estabeleça um Cronograma de Estudo Realista

Estabeleça um cronograma de estudo realista e adaptado às suas necessidades e responsabilidades diárias. Divida os tópicos conforme sua dificuldade e peso no exame. Distribua o tempo de maneira equitativa, evitando sobrecarga em uma única área. Inclua pausas regulares para manter a concentração e o bem-estar mental. Um cronograma bem elaborado não apenas otimiza a eficiência dos estudos, mas também evita a procrastinação.

Prática com Provas Anteriores

A prática com provas anteriores é um método eficaz para se familiarizar com o formato das questões, entender o estilo de avaliação e identificar áreas que exigem atenção especial. Resolva uma variedade de questões, simule o tempo do exame e revise cuidadosamente os erros para aprender com eles. Isso não apenas aprimora seu conhecimento, mas também fortalece sua confiança para enfrentar o dia da prova.

Ao seguir essas dicas, você estará mais bem preparado para enfrentar o desafio do concurso em Mossoró, RN. A combinação de compreensão do edital, organização eficiente e prática consistente pode aumentar significativamente suas chances de sucesso.