Premier League: 6 cenas bizarras que valem a pena relembrar!

Amado no mundo todo, o futebol é um esporte imprevisível, que pode fazer rir e chorar tanto dentro quanto fora do gramado. E o motivo vai além do jogo. Quantos incidentes engraçados ou peculiaridades dos seus craques, jogadores, técnicos, entre outros, você já presenciou. Hoje vamos lembrar alguns deles que aconteceram na liga britânica de futebol. O cenário do futebol britânico testemunhou sua cota justa de acontecimentos extraordinários, desde árbitros comemorando gols até goleiros se entregando a lanches em campo.

Wayne Shaw saboreia uma torta no banco de reservas

A partida entre Sutton United e Arsenal pela FA Cup foi um confronto desigual em vários aspectos, mas não apenas pelos motivos esperados.

O goleiro reserva do Sutton, Wayne Shaw, estava longe de ser um atleta. Ele tinha uma forma física tão avantajada que equivalia a dois ou três jogadores de elite do Arsenal juntos, o que deixava o peso total dos bancos de reservas das duas equipes, bastante desproporcional.

Durante o jogo, Shaw surgiu do banco de reservas saboreando uma torta de carne e rim nos minutos finais da partida, arrancando gargalhadas dos comentaristas da TV.

Mais tarde, descobriu-se que o goleiro robusto havia feito isso por causa de uma casa de apostas que oferecia uma cotação de 8/1 para que ele comesse uma das delícias salgadas, e que o próprio Shaw havia apostado nisso. Isso lhe custou uma suspensão do futebol, pois os jogadores são proibidos de fazer qualquer tipo de aposta, exceto em cassinos online e jogos de loteria.

Mesmo assim, ele provocou risos e ganhou o suficiente com a publicidade para compensar sua suspensão.

O gol fantasma

Os torcedores do jogo entre Watford e Reading deixaram o estádio com a sensação de terem visto um fantasma depois que o árbitro novato Stuart Atwell validou um gol que nunca aconteceu.

Atwell, hoje em dia já conhecido por causar polêmicas na Inglaterra e no resto do mundo, na época causou uma grande confusão ao validar um gol do Reading, mesmo quando a bola não tinha passado nem perto da linha do gol, muito menos ultrapassado a linha. Os jogadores do Watford ficaram boquiabertos de espanto, pois nenhum deles conseguia acreditar no que havia acontecido.

Infelizmente para eles, o gol foi mantido e o jogo terminou em 2 a 2: o Watford perdeu dois pontos por causa do erro.

O erro foi atribuído ao assistente, que achou que a bola tivesse batido dentro da trave e não fora, mas era óbvio para qualquer um que estivesse assistindo que esse não era o caso.

Até mesmo o meio-campista do Reading, Stephen Hunt, que se beneficiou do gol, chamou o lance de “provavelmente a pior decisão que já vi no futebol”. Um veredicto condenatório.

O Charlton é sorteado para a Copa Carabao… duas vezes.

Os torcedores ficam ansiosos pelos sorteios das copas por vários motivos, incluindo a emoção de ver seu time ser sorteado e a chance de ver a celebridade que faz o sorteio cometer alguma gafe.

No entanto, poucos poderiam esperar o que aconteceu no sorteio da primeira rodada da Copa Carabao em 2017. Como o sorteio foi realizado na Malásia e não estava disponível para assistir, os torcedores tiveram que confiar nos gráficos da tela quando acessaram o feed ao vivo do Facebook para obter atualizações.

No entanto, os torcedores do Charlton levaram um susto quando viram seu time ser sorteado duas vezes: fora de casa contra o Exeter City e em casa contra o Cheltenham Town. Shaun Harvey, o executivo da Carabao presente, chegou a pronunciar o nome do time duas vezes ao anunciar o sorteio.

Embora uma chance dupla de avançar para a próxima rodada pudesse ser útil, os organizadores perceberam o erro depois e corrigiram o erro.

Mike Dean comemorando um gol do Tranmere

Há quem diga que Mike Dean sempre curtiu estar no centro das atenções, e um vídeo do árbitro da Premier League comemorando efusivamente um gol do Tranmere na repescagem, em pé no banco, não fez nada para mudar essa impressão.

Para ser justo com Dean, o resultado foi um dos maiores da história recente do clube. Eles empataram por 1 a 1 no New Lawn Stadium, e depois, com uma vitória de 3 a 2, garantiram sua vaga em Wembley para a final da repescagem. Seria a segunda final consecutiva para o clube, que havia subido da Liga Nacional da mesma forma na temporada anterior.

A festa continuou para Dean em Wembley. O Tranmere venceu o Newport por 1 a 0, conquistando um impressionante feito de promoção consecutiva para o clube de Wirral.

Wolfie briga com os três porquinhos

A maioria das pessoas conhece a famosa fábula dos três porquinhos e do lobo mau, mas poucos imaginam que ela se tornaria realidade em um campo de futebol.

No entanto, foi exatamente isso que aconteceu em 1998, quando o Wolves visitou o Bristol City e, não, não foi combinado.

Wolfie, o mascote do Wolves, era famoso por provocar os mascotes do time adversário e parece que ele irritou os porquinhos do Bristol. Isso resultou em uma briga entre as duas partes, que trocaram socos, antes de serem separados por seguranças.

O incidente bizarro fez com que o mundo do futebol se divertisse, pois a vida imitou bem a arte.

A EFL e a polícia mentem para os torcedores sobre o reinício de um jogo

O último jogo em casa do Leyton Orient na liga de futebol, após ser rebaixado, sempre teve grandes chances de ser um evento emocionante.

Torcedores furiosos invadiram o campo aos 86 minutos do segundo tempo, quando o time perdia por 3 a 1 para o Colchester, em protesto contra a administração desordenada do clube pelo proprietário. O árbitro deu o jogo por encerrado e a polícia conduziu os torcedores para fora do campo.

O clube então emitiu um comunicado dizendo que o jogo seria repetido em uma data posterior… só que isso foi o oposto do que aconteceu.

Apenas uma hora e meia depois, as duas equipes reiniciaram o jogo e jogaram os últimos seis minutos a portas fechadas, o que significa que eles e a polícia haviam mentido para os torcedores.

Isso provocou uma reação furiosa, especialmente por parte dos torcedores que não haviam invadido o campo, e a discussão se estendeu por semanas.