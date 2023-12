prêmio de R$ 2,5 milhões

A Caixa Econômica Federal realiza, nesta quarta-feira (06), às 20h, o sorteio da Dupla Sena do concurso 2602, com um prêmio estimado de R$ 2,5 milhões aos apostadores que acertarem os 6 números do bilhete. A transmissão acontece no Espaço da Sorte das Loterias, em São Paulo, com o resultado exibido ao vivo no canal do Youtube da instituição.

Resultado Dupla Sena

Resultado em tempo real a partir das 20h.

Último concurso Dupla Sena (2601)

A Dupla Sena acumulou, pois nenhum apostador conseguiu marcar as seis dezenas do primeiro sorteio do concurso 2601.

Premiação – 1º Sorteio

5 acertos – 28 apostas ganhadoras (R$ 1.841,31)

4 acertos – 969 apostas ganhadoras (R$ 60,80)

3 acertos – 13.731 apostas ganhadoras (R$ 2,14)

Premiação – 2º Sorteio

5 acertos – 7 apostas ganhadoras (R$ 6.628,69)

4 acertos – 623 apostas ganhadoras (R$ 94,57)

3 acertos – 11.728 apostas ganhadoras (R$ 2,51)



Como jogar na Dupla Sena?

Diferente de outras loterias, a Dupla Sena oferece duas chances de ganhar em apenas um bilhete, já que são dois sorteios por concurso. Portanto, o apostador já sai vencedor se marcar 3, 4, 5 ou 6 números na primeira ou segunda rodada. Porém, o jogador só pode escolher de 6 (mínimo) a 15 (máximo) números dentre os 50 que estão disponíveis no volante.

Valor e dia do sorteio da Dupla Sena

O valor da aposta mínima da Dupla Sena é R$ 2,50, mas assim como em outros jogos, existe a possibilidade de aumentar a quantidade de números marcados pagando por um preço definido na tabela da caixa. Os sorteios acontecem às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras, sempre às 20h.

Preços da Dupla Sena

6 números – R$ 2,50

7 números – R$ 17,50

8 números – R$ 70,00

9 números – R$ 210,00

10 números – R$ 525,00

11 números – R$ 1.155,00

12 números – R$ 2.310,00

13 números – R$ 4.290,00

14 números – R$ 7.507,50

15 números – R$ 12.512,50

Apostas Dupla Sena

Atualmente, com a praticidade da internet, os apostadores podem fazer seus palpites através do site ou aplicativo Loterias Online. No entanto, a plataforma solicita uma confirmação de idade, login e um valor mínimo de R$ 30. Sendo assim, é necessário preencher vários bilhetes até completar o valor estipulado pela Caixa.

Contudo, as lotéricas físicas continuam sendo as preferidas dos brasileiros. Basta procurar a mais próxima da sua residência e pagar uma aposta no valor de R$ 2,50.

Divisão da premiação Dupla Sena

Assim como em outras premiações, o valor bruto corresponde a 43,35% da arrecadação, no qual essa porcentagem varia de forma entre os sorteios.

Primeiro sorteio

30% para ganhadores de 6 números

10% para ganhadores de 5 números

8% para ganhadores de 4 números

4% para ganhadores de 3 números

Segundo sorteio

11% para ganhadores de 6 números

9% para ganhadores de 5 números

8% para ganhadores de 4 números

4% para ganhadores de 3 números

Bolão Caixa Dupla Sena

O bolão é uma das alternativas de realizar apostas em grupo e aumentar as chances de ganhar. Para isso, basta preencher o campo do volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Todavia, na Dupla Sena, só é possível comprar bolões no valor mínimo de R$ 10 ou a cota por R$ 2,50, sendo que um bolão deve ter no mínimo 2 e no máximo 50 cotas.

Como sacar o dinheiro da Dupla Sena?

O prêmio pode ser retirado em qualquer casa lotérica caso o valor bruto seja de até R$ 2.112,00. Contudo, em quantias maiores, o apostador se dirige até uma agência da Caixa, portando em mãos o documento de identificação com CPF e recibo da aposta. Contudo, a instituição estabelece dez dias úteis em valores acima de R$ 10 mil para realizar o pagamento.

