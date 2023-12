Prêmio Grammy dos Beatles de John Lennon pode ser leiloado por até US$ 500 mil

Gotta Have Rock and Roll, a casa de leilões baseada em memorabilia musical, tem um exclusivo Prêmio Grammy Curador dado a John como um de seus muitos novos lotes, e este troféu de ouro está estimado em render até US$ 500.000 quando fechar na próxima semana.

Obviamente, os Beatles eram mais do que merecedores, mas de acordo com a casa de leilões, John não via as coisas dessa forma – quando recebeu o Grammy, há mais de 50 anos, John disse ao presidente do Grammy: “Não sou um Beatle mais, você pode ficar com ele.”