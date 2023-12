Preocupação com Pete Davidson: Por que ele está cancelando seus shows?

Pete Davidson optou por desistir de uma série de seus programas de comédia sem dar muitos motivos, deixando os fãs decepcionados e preocupados em igual medida.

O comediante e ator desligou suas apresentações no Beacon Theatre na sexta e no sábado na cidade de Nova York, com uma ocorrência ocorrendo poucas horas antes do início do show.

Vídeo | Pete Davidson mostrando suas habilidades no basquete

O teatro enviou e-mails aos fãs e portadores de ingressos informando que Davidson não se apresentaria devido a “circunstâncias imprevistas”, com reembolso total prometido no prazo de 30 dias após o show.

Mas isso foi pouco consolo para os amantes da comédia que estavam ansiosos para ver o jovem de 30 anos em carne e osso.

Um fã reclamou que eles haviam partido quando souberam do abandono do show. Eles escreveram: “Estava literalmente prestes a sair para o show de Pete Davidson só para ver que ele foi cancelado 2,5 horas antes do show começar … rasgar esta semana não está indo do meu jeito.”

Outro disse: “Estava animado para ver Pete Davidson esta noite, mas o show dele acabou de ser cancelado”.

Nenhuma palavra de Pete Davidson

Os shows cancelados continuam até o Ano Novo, o que significa Davidson não será visto no palco em 2023 e agora surgem dúvidas sobre suas datas futuras no próximo ano.

Parece Pete também cancelou seus shows agendados para 26 de dezembro a 4 de janeiro no Texas, Tennessee, Geórgia, Pensilvânia, Kentucky e Wisconsin. Os shows agora estão rotulados como ‘cancelados’ no site da Ticketmaster.

Davidson ainda não ofereceu um comentário público ou explicação por trás de sua decisão. O ator já foi aberto ao documentar sua batalha contra problemas de saúde mental antes.

Ele também falou sobre a dor de perder o pai, bombeiro Scott Davidson, no ataque de 11 de setembro, quando ele tinha apenas sete anos de idade e, quando adulto, foi diagnosticado com transtorno de personalidade limítrofe (TPB).