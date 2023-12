Presente de natal? Petrobras reduz preço do diesel e brasileiros comemoram

A Petrobras anunciou oficialmente mais uma redução no preço médio do diesel vendido às distribuidoras. A informação foi confirmada por meio de nota divulgada no início da tarde desta terça-feira (26). A redução no valor médio começa a valer a partir desta quarta-feira (27).

Segundo o comunicado, a redução será de R$ 0,03 por litro no preço médio da venda do diesel A para as distribuidoras. Com isso, o valor ficará na casa dos R$ 3,48 por litro. Em termos percentuais, estamos falando de uma redução de 7,9%.

O comunicado da Petrobras

“O ajuste é resultado da análise dos fundamentos dos mercados externo e interno frente à estratégia comercial da Petrobras, implementada em maio de 2023 em substituição à política de preços anterior, e que passou a incorporar parâmetros que refletem as melhores condições de refino e logística da Petrobras na sua precificação”, disse a petroleira.

“Considerando a mistura obrigatória de 88% de diesel A e 12% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor terá uma redução de R$ 0,26 por litro e passará a ser, em média, R$ 3,06 a cada litro vendido na bomba”, prossegue a Petrobras.

A estatal ressaltou, no entanto, que o valor que será efetivamente cobrado ao consumidor final no posto poderá ser afetado por outros fatores. Podemos citar, por exemplo, a incidência de impostos, a mistura de biocombustíveis e as margens de lucro estipuladas pelos distribuidores e pelos revendedores.

“Dessa forma, o preço médio do diesel A S10 nas bombas poderá refletir valores entre R$ 4,63 e R$ 8,26 por litro, a depender do local de venda, considerando que o Levantamento de Preços de Combustíveis da ANP para a semana de 17 a 23/12/2023 indicou um valor médio de R$ 5,98 por litro, variando entre R$ 4,89 e R$ 8,52 por litro.”

Sequência de reduções



Vale lembrar que esta é a segunda redução no preço médio do litro do diesel anunciado pela Petrobras neste mês de dezembro. A última queda foi registrada no dia 8, quando a estatal cortou o preço médio do combustível em R$ 0,27 por litro.

Considerando todo o ano de 2023, é possível afirmar que a variação acumulada no preço de venda do diesel A da Petrobras para as distribuidoras é de queda de R$ 1,01 por litro, ou seja, 22,5% em termos percentuais.

Além do diesel

Neste mesmo comunicado divulgado pela Petrobras, a estatal afirma que não há indicativo de queda nos preços médios da gasolina neste final de ano.

“Para a gasolina, neste momento, a Petrobras está mantendo seus preços de venda às distribuidoras estáveis, tendo em vista o último movimento realizado em 21/10/2023, uma redução de R$ 0,12 por litro”, informa a empresa.

A mesma lógica de estabilidade segue também para o GLP, ou gás de cozinha, que teve os seus preços de venda às distribuidoras alterados pela última vez em julho. De lá até aqui, nada mudou.

Cobrança por redução nos combustíveis

Ainda em Dubai, onde participou da Conferência das Nações Unidas para mudanças climáticas, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse em entrevista que vai seguir pressionando a Petrobras por novas reduções nos preços dos combustíveis no Brasil.

De acordo com ele, o seu ministério respeita a Petrobras, mas não vai abrir mão de seguir pressionando a empresa por novas reduções. Há algumas semanas, Silveira vem defendendo aquilo que ele chamou de um “abrasileiramento” dos preços dos combustíveis no Brasil.

“Os preços dos combustíveis são extremamente dinâmicos. Eu estou aqui representando o Brasil desde quinta-feira. Eu quero chegar ao Brasil, ver exatamente as oscilações do petróleo que aconteceram nos últimos dias, observar a estabilidade do dólar…”