PRESENTE para brasileiros VERIFICAREM o Bolsa Família

Desde o último dia 11 de dezembro a Caixa Econômica iniciou o processo de distribuição da derradeira parcela do Bolsa Família referente ao ano de 2023. É relevante destacar que o cronograma para o mês de dezembro sofrerá um ajuste, permitindo que todos os segmentos sejam contemplados, com a finalização dos depósitos prevista para até o dia 22 de dezembro.

Diante das alterações recentemente implementadas no esquema do programa, os cidadãos inscritos estão atentos. Agora, é preciso verificar os mecanismos disponíveis para determinar se houve algum impedimento no repasse financeiro. Ademais, tem pessoas também que desejam saber se a quantia recebida do Bolsa Família foi reduzida ou mesmo se o montante foi significativamente decotado em decorrência das novas diretrizes estabelecidas.

Plataforma integrada para conferência de benefícios sociais, como o Bolsa Família

Com o intuito de centralizar as notificações relacionadas aos benefícios sociais, o banco Caixa Econômica Federal optou por criar uma plataforma integrada, denominada Portal do Cidadão. A plataforma digital da Caixa está disponível para todos que possuem um cadastro em qualquer dos serviços oferecidos pelo banco, sejam eles:

Aplicativo Caixa Tem;

App Caixa Trabalhador;

Ou até mesmo o aplicativo exclusivo do Bolsa Família.

Funcionalidades do Portal do Cidadão

Ao acessar o portal, os usuários se deparam com uma variedade de funcionalidades, tais como:

Seguro-Desemprego: acesso às informações sobre as parcelas relacionadas ao seguro-desemprego, vinculadas ao número de identificação e ao CPF do empregado;

Abono Salarial: detalhamento das parcelas associadas ao CPF, o status do abono e o calendário destinado aos pagamentos;

Bolsa Família: exame detalhado do estado atual do benefício, a quantia a ser recebida em cada ciclo, confirmação da disponibilidade do pagamento e consulta ao número de identificação social (NIS);

Auxílio Gás : notificação sobre a existência de parcelas do auxílio gás nacional disponíveis, de acordo com o NIS do receptor;

: notificação sobre a existência de parcelas do auxílio gás nacional disponíveis, de acordo com o NIS do receptor; INSS: oportunidade para os assegurados pelo INSS conferirem os repasses relacionados às aposentadorias e outros benefícios atrelados ao CPF;

Verificação do NIS: ao selecionar a opção “MEU NIS”, o indivíduo pode checar o código de inscrição social utilizado para pagamentos diversos, incluindo FGTS, seguro-desemprego e abono salarial;

Outras iniciativas: o portal também agrega dados acerca de programas de redistribuição de recursos financeiros em esferas locais, estaduais e no Distrito Federal.

Como verificar o Bolsa Família pelo Portal da Caixa Econômica?

O processo de verificação no Portal do Cidadão da Caixa é acessível por meio do link oficial, onde se faz necessário realizar o login utilizando o CPF e a respectiva senha. Essa mesma senha é aplicável aos aplicativos Caixa Trabalhador e ao software específico do Bolsa Família. Caso ainda não detenha uma senha, é possível efetuar o cadastro seguindo as instruções disponíveis.

Adicionalmente, o portal possibilita o acompanhamento em tempo real sobre a situação do Bolsa Família, inclusive após atualizações cadastrais. Durante o mês de novembro, muitos beneficiários foram notificados sobre a disponibilidade do repasse após efetuarem a verificação através do portal.

Após realizar o acesso no Portal do Cidadão, é viável consultar uma gama diversificada de benefícios, abrangendo desde:

Abono salarial;

Seguro-desemprego;

Bolsa Família;

Auxílio-Gás;

Até programas de redistribuição de recursos financeiros em âmbitos regionais.

A identificação é efetuada mediante o número de inscrição social (NIS), que também pode ser verificado na própria plataforma. Por fim, o governo federal já tornou público o calendário de pagamentos destinados aos beneficiários do Bolsa Família para o ano de 2024.

Para determinar a data específica de recebimento, é fundamental verificar o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), presente no cartão de inscrição. Conforme estabelecido, durante os dez últimos dias úteis de cada mês, a Caixa procederá com os repasses, em conformidade com os dígitos específicos do NIS.