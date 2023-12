Presentes de Natal: 7 dicas para economizar nas compras

Fim do ano está chegando e você já está pensando nos presentes de Natal para as pessoas que ama? O Natal é uma época de alegria, celebração e confraternização. Mas também é uma época de muitos gastos, que podem comprometer o orçamento e causar estresse.

Por isso, é importante planejar bem as compras e buscar formas de economizar sem deixar de presentear as pessoas que amamos.

A seguir, confira a nossa matéria na íntegra e conheça 7 dicas para economizar nas compras natalinas e aproveitar as festas sem estourar o orçamento.

1 – Planeje com antecedência os presentes de Natal

Não deixe para comprar os presentes na última hora, pois você pode acabar pagando mais caro ou não encontrar o que procura.

Por isso, faça uma lista das pessoas que você quer presentear, o que elas gostam e quanto você pode gastar com cada uma. Assim, você evita compras por impulso e consegue pesquisar preços e promoções com calma.

2 – Compare preços online

Uma das vantagens de comprar pela internet é que você pode comparar preços de diferentes lojas com facilidade. Use sites e aplicativos que fazem essa comparação para você e mostre as melhores ofertas.



Mas lembre-se de considerar também o valor do frete, que pode variar bastante dependendo da região e do peso do produto.

3 – Use cupons e cashback

Outra forma de economizar nos presentes de Natal é usar cupons de desconto e cashback nas compras online. Os cupons são códigos que você digita na hora de finalizar a compra e que dão um desconto no valor total ou no frete.

Já o cashback é um sistema que devolve parte do dinheiro que você gastou na compra, que pode ser usado em outras compras ou sacado para sua conta bancária.

Existem vários sites e aplicativos que oferecem esses benefícios, basta se cadastrar e ficar de olho nas oportunidades.

4 – Faça você mesmo

Se você tem habilidades manuais ou artísticas, que tal fazer seus próprios presentes? Você pode fazer artesanatos, bijuterias, roupas, doces, bolos, cestas de café da manhã e muito mais.

Além de economizar, você vai dar um toque pessoal e carinhoso aos seus presentes, mostrando que se dedicou a fazer algo especial para quem você ama.

5 – Compre em grupo

Uma ideia para economizar e ainda se divertir é comprar os presentes em grupo com seus amigos ou familiares. Vocês podem combinar de ir juntos ao shopping ou ao centro da cidade e aproveitar as promoções e as facilidades de pagamento.

Além disso, também podem trocar dicas, opiniões e sugestões sobre os presentes, tornando a experiência mais divertida e prazerosa.

6 – Faça um amigo secreto

Outra forma de economizar é fazer um amigo secreto com seus amigos ou familiares. Assim, você só precisa comprar um presente em vez de vários, e ainda pode combinar um valor limite para não pesar no bolso de ninguém.

O amigo secreto também é uma brincadeira divertida e emocionante, que cria expectativa e surpresa na hora da revelação.

7 – Seja criativo nos presentes de Natal

Por fim, lembre-se de que o mais importante não é o valor do presente, mas sim o significado que ele tem. Por isso, seja criativo na hora de escolher o presente de Natal ideal para cada pessoa.

Pense no que ela gosta, no que ela precisa, no que ela sonha em ter ou fazer. Não se prenda a coisas materiais, mas sim a experiências, sentimentos e lembranças. Um presente simples, mas feito com amor e carinho, vale mais do que um presente caro, mas sem personalidade.

Esperamos que essas dicas te ajudem a economizar nas compras de Natal e a fazer as pessoas felizes com seus presentes. E lembre-se: o mais importante é celebrar o Natal com paz, amor e união!