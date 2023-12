Presidente Joe Biden concede perdão nacional por simples porte e uso de maconha

Óne dos motivos mais confusos para prender pessoas nos Estados Unidos é o simples porte ou uso de maconha. Durante décadas, milhares de cidadãos encarcerados perderam muitos dos seus direitos após serem marcados pelo sistema e considerados criminosos condenados. Se você é um americano legalmente considerado um criminoso, terá dificuldade em encontrar um emprego decente, pagar a entrada de uma casa ou tentar comprar um carro. Muitos daqueles que lutam com estas necessidades básicas na vida foram, em algum momento das suas vidas, condenados por posse ou uso de marijuana. Isso terminou na sexta-feira como Presidente Joe Biden e A Casa Branca anunciou o perdão a milhares de pessoas que foram condenadas por isso.

Presidente Joe Biden concede perdão histórico

Aqui está parte do anúncio Presidente Joe Biden feito através do site oficial da Casa Branca: “Como eu disse antes, as condenações por simples porte de maconha impuseram barreiras desnecessárias ao emprego, moradia e oportunidades educacionais. Minha intenção com esta proclamação é perdoar apenas os crimes de simples porte de maconha , tentativa de simples porte de maconha ou uso de maconha em violação às leis federais e de DC. Este perdão não se aplica a indivíduos que não eram cidadãos e não estavam legalmente presentes nos Estados Unidos no momento do crime.

Ao longo da última década, têm havido muitos esforços para descriminalizar o consumo e a posse de cannabis em muitos estados, mas estes perdões foram de longe uma das questões mais importantes que ainda não foram resolvidas. Um número importante de pessoas que estão recebendo esse perdão cumpriram anos de prisão por simples porte de maconha e perderam grande parte de suas vidas por causa disso. Embora esse tempo possa ser perdido, pelo menos agora eles podem reivindicar parte da vida que lhes foi tirada. O perdão foi assinado e oficializado em 22 de dezembro, um dia histórico para a América. Também ocorre coincidentemente quando estamos prestes a entrar em um ano de eleições presidenciais.