Previsão de Jesse ‘Bam’ Rodriguez x Sunny Edwards: Quem tem maior probabilidade de vencer a luta?

Tluta de unificação do título peso mosca da Organização Mundial de Boxe (WBO) e da Federação Internacional de Boxe (IBF) entre americanos Jesse ‘Bam’ Rodríguez e da Grã-Bretanha Ensolarado Edwards acontecerá no dia 16 de dezembro.

Rodríguez tem um recorde de 18-0, com 11 KOs, defendendo seu título WBO pela primeira vez, enquanto Edwards, com um recorde de 20-0, 4 KOs, defenderá seu título IBF pela quinta vez.

Quem é o favorito entre Bam Rodriguez x Sunny Edwards?

De acordo com OddChecker.com, a maioria das casas de apostas tem Rodríguez como o favorito Eduardocom probabilidades tão altas quanto -225 a seu favor em alguns sites como o bet365, enquanto o Draft Kings é o mais generoso com Ensolarado Edwardsdando-lhe probabilidades de +165.

Por outro lado, o resultado que termina em empate tem probabilidades de até +1600 em alguns sites. Este é assim considerado o resultado mais improvável aos olhos de diversas casas de apostas.

A luta de unificação do peso mosca entre Jessé Rodríguez e Ensolarado Edwards acontecerá na noite de sábado no Desert Diamond Arena em Glendale, Arizona.

Quem é o lutador em forma que se dirige para a luta de unificação?

Rodríguez conquistou o título vago da WBO em sua última saída profissional no ringue, onde derrotou Cristian González para permanecer invicto.

No entanto, esta luta ocorreu em abril de 2023, o que viu Rodríguez ficará um tanto inativo por um período mais longo do que gostaria na preparação para a luta de unificação de sábado.

Enquanto isso, Eduardo lutou mais recentemente que seu próximo adversário, registrando a 20ª vitória de sua carreira profissional contra André Campos na Wembley Arena, em Londres, em junho.

De acordo com BoxRec, Eduardo é atualmente o segundo melhor lutador peso mosca ativo do mundo no momento e buscará chegar ao primeiro lugar com uma vitória no Arizona no sábado, o que levaria sua carreira a outro nível em termos de amplo reconhecimento e glória .