Previsão de Leon Edwards x Colby Covington: Quem tem maior probabilidade de vencer a luta do UFC 296?

Ratual campeão mundial Leon Edwards está pronto para defender seu título contra Colby Covington no que promete ser uma luta cheia de intensidade e drama no UFC 296.

A luta está marcada para 16 de dezembro na T-Mobile Arena, em Las Vegas, que sediará o principal evento da empresa de artes marciais mistas e contará com um confronto de alto calibre na divisão dos meio-médios.

Eduardovindo de uma excelente sequência de 11 vitórias nas últimas 12 lutas, chega a este confronto com confiança inabalável.

O campeão provou ser uma força dominante na categoria meio-médio e agora enfrentará um desafiante de grande nome no Covington.

O jovem de 32 anos, natural de Kingston, Jamaica, venceu Kamaru Usman duas vezes em suas lutas mais recentes – a primeira voltando em agosto de 2022 para conquistar o título mundial e a segunda sete meses depois em uma revanche.

Agora, ele está listado como o favorito das casas de apostas e parece pronto para mostrar porque é campeão mundial.

Covington, um candidato perigoso

Covington, conhecido por seu estilo controverso e habilidade no octógono, é um candidato perigoso que tentará destronar o campeão e reivindicar o título para si.

Seu estilo agressivo e capacidade de pressionar seus oponentes fazem dele um oponente formidável para qualquer lutador.

O jogador de 35 anos teve duas oportunidades de disputar o título mundial, mas ambas perderam para Kamaru Usman em 2019 e 2021.

Ele pode não ser o favorito para vencer essa luta, mas tem qualidade para destronar Eduardo.

Na co-luta principal da noite, o brasileiro Alexandre Pantoja chega como favorito quando defenderá o título peso mosca contra o americano Brandon Royval.

O campeão atualmente possui uma sequência de quatro vitórias consecutivas e buscará vencer novamente na revanche.

Royval também está em boa forma, vencendo as duas últimas lutas, e o desafiante está desesperado para colocar as mãos no título mundial.