Previsões do UFC 296 – Luta de MMA

Para Leon Edwards, as apostas são mais altas do que nunca.

Quando 2023 terminar, Edwards estará comemorando vitórias sobre Kamaru Usman e Colby Covington, dois dos melhores lutadores de sua divisão nos últimos anos, ou terá que explicar como deixou o fanfarrão Covington vencê-lo depois de sentar no marginalizados durante a maior parte dos últimos dois anos. Está realmente prestes a ser o mais alto dos altos ou o mais baixo dos baixos para “Rocky”.

Covington aumentou ainda mais a aposta na coletiva de imprensa pré-luta do UFC 296, onde invocou o falecido pai de Edwards, enfurecendo o campeão dos meio-médios. Se Edwards não estava animado para este confronto, ela certamente está agora, mas se os comentários o tiraram um pouco do jogo, então Covington pode tê-lo exatamente onde ele quer.

Embora a luta principal de sábado seja uma disputa de rancor, a luta pelo título da co-evento principal entre o campeão Alexandre Pantoja e o desafiante Brandon Royval é uma rivalidade de um tipo diferente. Pantoja finalizou Royval há dois anos e conquistou o título peso mosca duas lutas depois. Desde então, Royval se recuperou dessa derrota com três vitórias consecutivas para ganhar uma revanche com o ouro em jogo. Simplificando, por mais atraente que seja a atração principal, é Pantoja vs. Royval que poderia continuar o show apenas com base na quantidade de habilidade envolvida.

Em outra ação do card principal, o invicto peso meio-médio Shavkat Rakhmonov enfrenta o duas vezes desafiante ao título Stephen Thompson, Tony Ferguson luta contra Paddy Pimblett em uma das lutas de peso leve mais comentadas do ano, e Josh Emmett enfrenta o adversário de última hora Bryce Mitchell em uma luta de peso pena.

O que: UFC 296

Onde: Arena T-Mobile em Las Vegas

Quando: Sábado, 16 de dezembro. O card começa com uma parte preliminar de três lutas na ESPN + às 18h30 ET, com cobertura contínua do card preliminar de quatro lutas na ESPN2 e ESPN + começando às 20h ET. O card principal de cinco lutas começa às 22h ET e está disponível exclusivamente no pay-per-view ESPN+.

(Os números entre parênteses indicam estar em Rankings Globais do MMA Fighting)

Leon Edwards (1) x Colby Covington

É melhor que Leon Edwards não ignore a ameaça que Colby Covington representa. Tire toda a conversa fiada infantil e as travessuras exageradas e Covington ainda é um candidato perigoso aos meio-médios.

Covington poderia lutar para chegar à vitória, ele também poderia colocar tanto volume na trocação que Edwards simplesmente não conseguiria igualar. O que falta a Covington em técnica de elite, ele compensa com um preparo físico incrível. Em uma luta de cinco rounds, isso sempre lhe dá a chance de assumir o controle enquanto houver tempo no relógio. Ele pode terminar Edwards? Duvidoso. Ele pode superá-lo? Absolutamente.

O que devemos ter em mente é que Covington já ultrapassou o limite dos 35 anos (mais perto dos 36), que condenou muitos desafiantes recentes ao título no meio-médio e abaixo. Quanto mais leve a divisão, mais os competidores dependem do atletismo para chegar aonde precisam e, por mais implacável que Covington seja na academia, ele ainda está batendo de frente com o Pai Tempo. E o Pai Tempo está invicto.

Edwards também é um atacante superior, então não é como se Covington pudesse simplesmente avançar e acertá-lo com socos sem represálias. O campeão será rápido no contra-ataque e focará no controle da distância, o que limitará as oportunidades de Covington avançar. Covington pode ter irritado Edwards durante a semana da luta, mas na noite da luta é Covington quem sentirá frustração enquanto luta para gerar ofensa.

Uma declaração será feita no sábado à noite e será Edwards quem se destacará após uma apresentação que o levará a vencer quatro das cinco rodadas. Covington fez tudo ao seu alcance para entrar neste confronto, vencê-lo é outra história.

Escolha: Eduardo

Alexandre Pantoja (2) vs. Brandon Royal (8)

Já escrevi muitas vezes que vencer duas vezes qualquer adversário no mais alto nível do MMA é uma façanha tão difícil quanto qualquer outra no esporte. Isso é ainda mais verdadeiro no peso mosca, onde o nível de habilidade é estonteantemente alto e estar no auge da condição física não é apenas uma vantagem, é um requisito. Em nenhum lugar isso foi melhor exemplificado do que na tetralogia Brandon Moreno x Deiveson Figueiredo, que foi vencida por Moreno, mas se eles lutassem mais 100 vezes imagino uma margem de 55-45 para o lutador vencedor, na melhor das hipóteses.

Tudo isso para dizer que Brandon Royval está prestes a encerrar o Ano do Raw Dawg ao se tornar o campeão peso mosca do UFC.

Royval pode tirar muita coisa da primeira luta de Alexandre Pantoja. Ele estava um pouco ansioso para lutar contra Pantoja no chão e perdeu algumas oportunidades de marcar mais em pé. E, claro, ele entrou facilmente na área de luta, onde Pantoja é o mais mortal. São erros que Royval e sua equipe podem corrigir.

Pantoja provou em sua vitória no campeonato sobre Moreno que ele é tão duro quanto parece e que não é o favorito. Muitos murcharam sob a pressão do implacável Moreno, mas Pantoja repetidamente encontrou maneiras de revidar e sair com uma decisão dividida por pouco após 25 minutos brutais. Combine essa resiliência com um grappling de classe mundial e é fácil ver por que ele atualmente tem um título na cintura.

Para mantê-lo, ele terá que vencer novamente o Royval, o que como afirmei no início desta seção, não será fácil. Estou escolhendo Royval para fazer um trabalho melhor evitando e escapando de pontos problemáticos, enquanto me mantenho ocupado sem me comprometer demais. Depois de alguns rounds sentindo Pantoja fora, Royval respirará fundo antes do terceiro, quando sairá com agressividade máxima e se tornará o primeiro lutador a finalizar Pantoja.

É o destino.

Escolha: Royal

Shavkat Rakhmonov (4) vs. Stephen Thompson (7)

Este é o caminho de Stephen Thompson para a vitória: mantenha-o de pé.

Conceito revolucionário, eu sei, mas a verdade é que “Wonderboy” ainda é um dos meio-médios mais difíceis de vencer em uma luta de trocação pura, mesmo quando chega ao número 20 do UFC. Geoff Neal e Vicente Luque? Lidei com eles. Belal Muhammad e Gilbert Burns? Perdas difíceis, mas nenhum dos dois ousou ficar com Thompson por muito tempo. Isso é respeito.

Se Shavkat Rakhmonov for inteligente, ele seguirá o plano de Muhammad e Burns e derrubará Thompson cedo e com frequência. Rakhmonov não é brincadeira em pé, mas por que arriscar perder uma batalha em pé quando ele tem um caminho tão óbvio para a vitória? A pior coisa que ele poderia fazer é cair na armadilha de querer vencer Thompson em seu próprio jogo e acabar vendo seu histórico impecável ser desfeito pela arrogância.

Portanto, isso deve acontecer como as probabilidades sugerem, com Rakhmonov fazendo o papel de grande favorito e ultrapassando Thompson com sua luta livre. Ao contrário de Muhammad e Burns, espero que Rakhmonov acabe com este à distância. Digamos que Rakhmonov por nocaute no ground and libra no segundo round.

Escolha: Rakhmonov

Tony Ferguson x Paddy Pimblett

Quando esse confronto foi anunciado, houve uma parte vocal da comunidade do MMA *tosse* Shaun Al-Shatti *tosse* que sentiu repulsa pela noção de que o UFC alinharia Tony Ferguson para elevar um popular novato. O fato de Paddy Pimblett, um peso leve polarizador que vem de uma vitória por decisão disputada sobre Jared Gordon, apenas torceu a faca um pouco mais longe.

Estou aqui para dizer que os fãs de Ferguson devem esperar um resultado desanimador, embora talvez não seja o resultado desanimador que mais temem.

Na verdade, uma vitória de Pimblett provavelmente se assemelhará às tristes e unilaterais derrotas por decisão que Ferguson sofreu nas mãos dos especialistas em grappling Charles Oliveira e Beneil Dariush. Isso não quer dizer que Pimblett esteja perto desse nível, mas ele é um grappler ofensivo agressivo e tem uma vantagem de tamanho e velocidade sobre “El Cucuy”. Em termos de habilidade, você pode argumentar que Ferguson ainda tem mais ferramentas na bolsa do que Pimblett. É o aproveitamento dessas ferramentas à medida que se aproxima do seu 40º aniversário que está em dúvida.

O outro lado de Ferguson ser utilizado como um suposto cordeiro sacrificial é que qualquer explosão de ataque eficaz que ele reunir atrairá a reação mais apaixonada da multidão da noite. Mesmo considerando a má forma de Ferguson ultimamente, isso não é uma bandeja para Pimblett e se Ferguson conseguir reunir uma fração da habilidade que o tornou um dos lutadores mais temidos da divisão dos leves, talvez ele consiga a reviravolta.

Realisticamente, vejo Pimblett deixando Ferguson de castigo por três rounds e fazendo mais do que o suficiente para vencer uma decisão convincente, mas talvez não o suficiente para convencer Ferguson de que é hora de pendurar as luvas.

Escolha: Pimblett

Josh Emmett (8) x Bryce Mitchell (12)

Josh Emmett recebeu um curinga neste confronto. Ele estava originalmente escalado para lutar contra o atacante Giga Chikadze, mas uma ruptura na virilha tirou Chikadze e entrou em cena com Bryce Mitchell, decididamente não um especialista em trocação. Com a mudança, presumo que Emmett e sua equipe tiveram que abandonar qualquer plano de jogo que tinham para Chikadze e começar do zero, já que Chikadze e Mitchell compartilham poucas semelhanças.

Com cerca de 10 dias para se preparar para Mitchell, reforçar a defesa de quedas de Emmett era uma obrigação. Ele já provou que sabe usar seu próprio wrestling para se manter de pé, mas ainda não enfrentou alguém tão implacável quanto Mitchell. Quando toda a técnica falhar, Mitchell ficará na sua cara, improvisará e avançará até que seu traseiro esteja no tatame. Nem sempre é bonito, mas é muito eficaz.

Tenho fé na defesa de queda de Emmett, então estou inclinado na direção dele nessa. Não consigo imaginar Mitchell chegando em cima da hora e vencendo com três rodadas de luta agarrada. A defesa de Emmett se manterá, ele dominará Mitchell em pé e evitará conversas sobre aposentadoria por pelo menos mais uma luta.

Escolha: Emmett

Preliminares

Dustin Jacoby derrotou. Alonzo Menifield

Irene Aldana (6) derrotou. Carol Rosa (7)

Brian Kelleher derrotou. Cody Garbrandt

Casey O’Neill derrotou. Ariane Lipski

Tagir Ulanbekov derrotou. Cody Durden

Lucas Almeida def. Andre Fili

Martin Buday derrotou. Shamil Gaziev