Previsões do UFC Austin – Luta de MMA

Beneil Dariush nunca escolheu uma luta fácil e não vai começar agora.

O eterno desafiante dos leves enfrenta Arman Tsarukyan na luta principal do UFC Austin, apenas seis meses depois de uma decepcionante derrota por nocaute para Charles Oliveira. Essa derrota quebrou uma seqüência de oito vitórias consecutivas para Dariush e aparentemente o tirou da disputa pelo título para sempre, mas ele pode dar nova vida às suas esperanças de campeonato se conseguir interromper o hype de Tsarukyan no sábado.

Com apenas 27 anos, Tsarukyan fez jus ao hype e muito mais, superando completamente a maior parte de sua competição no UFC. Suas únicas derrotas desde que ingressou na promoção ocorreram na estreia contra o futuro campeão Islam Makhachev e contra Mateusz Gamrot em uma disputada partida de cinco rounds que poderia ter acontecido de qualquer maneira. Uma vitória sobre Dariush seria, de longe, a maior vitória de Tsarukyan.

Há apostas ainda mais leves no co-evento principal, que apresenta um confronto semelhante entre veteranos e prospectos. Bobby Green deveria lutar contra Dan Hooker, mas uma lesão de Hooker exigiu o envolvimento do substituto de curto prazo, Jalin Turner. Green poderá continuar sua improvável ascensão na classificação em sua 48ª luta profissional, ou Turner tomou uma decisão sábia ao aproveitar esta oportunidade arriscada?

Em outra ação do card principal, Rob Font dá as boas-vindas ao bicampeão peso mosca Deiveson Figueiredo no peso galo, Sean Brady dá as boas-vindas a Kelvin Gastelum (de volta) no peso meio-médio, Clay Guida faz a aparição no número 36 do UFC quando luta contra Sean Brady, e pesos médios Punahele Soriano e Dustin Stoltzfus abrem o show.

O que: UFCAustin

Onde: Centro Moody em Austin, Texas

Quando: Sábado, 2 de dezembro. O card preliminar de seis lutas começa às 16h ET na ESPN+, seguido por um card principal de seis lutas às 19h ET na ESPN e ESPN+.

(Os números entre parênteses indicam estar em Rankings Globais de Luta de MMA)

Beneil Dariush (4) x Arman Tsarukyan (10)

Dado o seu conjunto diversificado de habilidades e propensão para obter vitórias difíceis, Beneil Dariush parece um contraste lógico para a campanha de Arman Tsarukyan. Por mais talentoso que Tsarukyan seja, tem-se a sensação de que ele ainda está a um ou dois anos de seu auge. A questão é que esta versão do Tsarukyan já é muito boa.

Tsarukyan não é do tipo que apenas ataca seus oponentes, então se isso se resumir a uma guerra de desgaste, eu o prefiro com base em sua preparação física, juventude e velocidade. Quando ele ainda está a 60 mph nas rodadas do campeonato, fico fascinado em ver se Dariush consegue acompanhá-lo. Não é como se nunca tivéssemos visto Dariush ir fundo e criar o inferno nos estágios finais de uma luta antes. Mas você só pode jogar essa carta tantas vezes e eu tenho que me perguntar se Dariush está chegando ao fim depois de lutar por tanto tempo.

Espero 15 minutos de ação animada que comece a virar a favor de Tsarukyan perto do final do terceiro round. A partir daí, será o mais jovem quem assumirá o comando até a finalização por meio de rebatidas no Round 4.

Escolha: Tsarukyan

Jalin Turner (T13) x Bobby Green (T13)

É um momento especial mais uma vez perturbado para Bobby Green!

Atualmente um ligeiro azarão com +154 no Draft Kings, Green tem truques mais que suficientes para enviar Jalin Turner à sua terceira derrota consecutiva, especialmente quando você leva em conta que Turner está aceitando essa luta com menos de 10 dias de antecedência e, honestamente, não parece muito animado com isso. Ele também não parecia ótimo na escala, precisando de duas tentativas para atingir 156, e você sabe que foi um corte miserável para o peso leve de 1,80m.

Não são apenas as dúvidas do lado de Turner que me inclinam para Green. “King” ainda é um dos melhores boxeadores da divisão e tem um queixo lindo e uma defesa afiada. Turner provavelmente terá que eliminá-lo para conseguir a vitória aqui, e não estou confiante de que ele consiga acertar o grande golpe no astuto veterano. Se ele conseguir vencer Green no placar, isso me impressionaria mais do que ele marcar uma finalização rápida.

Eu teria preferido que Green vencesse Hooker e, embora este seja um confronto completamente diferente, acredito na recente forma de Green. Sim, o homem já nos enganou antes, mas agora estou apenas aproveitando o passeio. Verde em pontos!

Escolha: Verde

Deiveson Figueiredo (4, FLW) x Rob Font (10)

Em um card com muitos confrontos competitivos, este é o verdadeiro curinga para mim.

Não deve ser tão difícil imaginar como Figueiredo se sairá com 135 libras, já que ele sempre pareceu entrar no octógono com pelo menos alguns quilos a mais que seus antigos colegas peso mosca. Ele ainda tem muita força, ainda é um perigo para finalizar em pé e no chão, e sua velocidade será um trunfo ainda maior no peso galo. Ele vai dar muitos problemas aos lutadores na divisão.

Rob Font é um desses lutadores? O veterano de nove anos do UFC teve um bom desempenho quando os especialistas o descartaram, mas também ficou consistentemente aquém dos melhores da categoria. Ainda não sabemos a posição de Figueiredo na 135ª posição, então seu desempenho contra Font responderá a muitas perguntas. Font vai forçar Figueiredo a navegar em seu golpe perigoso e fazê-lo trabalhar para quedas se o mais explosivo Figueiredo decidir seguir esse caminho.

Tenho plena consciência de que Figueiredo pode ser pequeno demais para se tornar campeão de duas divisões, mas, habilidade por habilidade, ainda gosto que ele derrube alguns lutadores classificados antes de encerrar sua carreira. A fonte se enquadra nessa faixa para mim.

Figueiredo por finalização.

Escolha: Figueiredo

Kelvin Gastelum x Sean Brady (8)

Kelvin Gastelum! Em 170 em ponto! No ano de 2023???

Sempre acreditei que Gastelum teria lutado pelo título em algum momento se conseguisse acertar seus cortes no meio-médio (e também acreditei que ele nunca seria capaz de fazer isso), então conte-me entre esses animado para ver se esse recomeço é real. O tamanho é importante neste negócio e ninguém pode argumentar que Gastelum não estava lutando duro em algumas lutas importantes dos médios.

Quando Gastelum começa, é fácil ver por que ele era uma perspectiva tão interessante saindo de O ultimo lutador todos esses anos atrás. Cardio sempre foi uma de suas principais vantagens e ele aprimorou sua trocação para se tornar uma ameaça legítima na trocação. Ele às vezes parecia um campeão mundial, pesando 185 libras, não há razão para que ele não possa voltar a pesar 170.

Dito isso, provavelmente é muito cedo para desistir de Sean Brady, mesmo que suas duas últimas saídas tenham ficado aquém das expectativas elevadas. Considero-o alguém que será jogador desta categoria nos próximos anos, mas também é justo dizer que a situação pode piorar um pouco antes de melhorar.

Veja isso como uma experiência de aprendizado para Brady, que está apenas começando a enfrentar adversários famosos. Tenho Gastelum vencendo por decisão como candidato à Luta da Noite.

Escolha: Gastélo

Clay Guida vs. Joaquim Silva

Estou bem com o UFC continuando a trazer Clay Guida por aí, desde que consigam encontrar lutas adequadas e Joaquim Silva se encaixa perfeitamente. Perfeitamente acima da média em todas as áreas, Silva tem as qualidades de um oponente que Guida pode enganar e ultrapassar em partes da luta, embora raramente consiga qualquer ataque significativo.

Eu já te convenci disso?

É apenas uma luta estranha, cara. Guida está naquela fase final de Jason Kidd em sua carreira, onde ele parece quase exatamente como era há 10 anos, mas não é exatamente o mesmo cara. Suas quedas não têm o mesmo pop. Seu movimento não é tão evasivo como antes. O pior de tudo é que seu queixo está na condição que você esperaria depois de mais de 60 lutas profissionais. Mesmo com tudo isso, ele tem chances contra Silva.

“Netto BJJ” realmente não é do tipo que acelera o ritmo e, embora fosse bom vê-lo realmente, uh, fazer um pouco de Jiu-Jitsu e explorar algumas das lacunas na defesa de finalização de Guida, ele não é exatamente conhecido por forçar a ação para o chão. Na verdade, provavelmente o veremos utilizar seu sólido Muay Thai para destruir Guida por três rounds.

Não tenho certeza se posso escolher Guida para vencer mais lutas, embora ele tenha mantido um recorde de 0,500 nas últimas seis lutas de alguma forma. Silva não vai dominá-lo, mas fará o suficiente para abrir as defesas de Guida e acertar o golpe final no segundo ou terceiro round.

Escolha: Silva

Punahele Soriano x Dustin Stoltzfus

Punahele Soriano mantém as coisas simples na jaula. Ele mantém as mãos erguidas, diminui a distância e espera por aberturas para lançar martelos. No papel, essa é exatamente a estratégia certa se você estiver lutando contra Dustin Stoltzfus.

É possível que Stoltzfus aproveite o movimento em linha reta de Soriano e dispare uma dieta constante de quedas para sufocar Soriano, mas muitas vezes parece que ele simplesmente não está desferindo golpes suficientes para manter um oponente agressivo longe dele. Soriano também tem boa defesa de quedas, o que limita as opções de Stoltzfus.

Mesmo que Soriano seja derrubado uma ou duas vezes, ele se recuperará e eventualmente forçará Stoltzfus a negociar com ele. Nesse cenário, não vejo Stoltzfus durando muito.

Soriano por nocaute.

Escolha: Soriano

Preliminares

Júlia Ávila derrotou. Miesha Tate (11)

Zachary Reese derrotou. Cody Brundage

Drakkar Klose derrotou. Joe Solecki

Rodolfo Bellato venceu. Ihor Potieria

Wellington Turman derrotou. Jared Gooden

Verônica Hardy derrotou. Jamey-Lyn Horth