Previsões do UFC Vegas 83 – Luta de MMA

Song Yadong deveria estrelar em Xangai, mas ele terá que se contentar com Las Vegas.

A última oferta do UFC APEX de sábado deveria acontecer na China, mas por alguma razão (acho que eles estão preocupados com a venda de ingressos com a atração principal de Zhang Weili x Yan Xiaonan não se concretizando), o mundo do MMA mais uma vez volta seus olhos para todos. local favorito sem público para o que hoje é o UFC Vegas 83. Isso provavelmente não importa muito para Song, que espera subir no ranking do peso galo quando enfrentar Chris Gutierrez.

A poucos dias de seu aniversário de 26 anos, Song já se tornou um rosto familiar para os fãs do UFC, com vitórias notáveis ​​sobre Ricky Simon, Marlon Moraes e o próximo desafiante ao título peso-galo, Marlon Vera (uma decisão controversa, essa, mas um degrau no Mesmo assim, a coluna de vitórias de Song). Sabemos que Song pode competir com os melhores. O que não sabemos é se ele pode ser um dos melhores.

Gutierrez também tem sido um forte na divisão até 135 libras do UFC, mas enfrenta grandes chances contra o jovem Song rumo à luta principal de sábado. Talvez os casamenteiros já tenham relegado Gutierrez à posição de porteiro, título que você pode ter certeza que ele fará tudo ao seu alcance para perder quando entrar no octógono com Song.

Em outra ação do card principal, o ex-desafiante ao título dos meio-pesados ​​Anthony Smith tenta interromper a sequência de quatro vitórias consecutivas de Khalil Rountree, os pesos leves Nasrat Haqparast e Jamie Mullarkey se enfrentam em um claro candidato à Luta da Noite, Tim Elliott intervém em curto prazo para enfrentar Sumudaerji no peso galo, e Jun Yong Park busca sua quinta vitória consecutiva ao enfrentar o especialista em finalizações Andre Muniz.

O que: UFC Vegas 83

Onde: UFC APEX em Las Vegas

Quando: Sábado, 9 de dezembro. O card preliminar de seis lutas começa às 19h30 ET na ESPN+, seguido por um card principal de cinco lutas às 22h ET na ESPN+.

(Os números entre parênteses indicam estar em Rankings Globais de Luta de MMA)

Song Yadong (13) vs. Chris Gutiérrez

É hora de parar de criticar Song Yadong? Sim, Provavelmente!

Este é um grande confronto, que, embora projetado para potencialmente mostrar Song, também deve ser uma luta competitiva, dadas as habilidades de Gutierrez. Se Song quiser acertar seus golpes poderosos, ele terá que navegar pelos chutes complicados de Gutierrez e lidar com seu queixo duro. Gutierrez não murchará se isso se transformar em um tiroteio mais cedo.

Eu gostaria de ver Song implementar um pouco de wrestling ofensivo em seu jogo, embora esse não seja seu MO, e é mais provável que ele se atenha ao que o trouxe ao baile. Sua velocidade e explosividade o ajudaram muito em sua carreira até agora e ele terá vantagem sobre Gutierrez nesses departamentos. Os chutes de Gutierrez devem aliviar um pouco o ataque de Song, mas manter distância por cinco rounds contra o rápido Song é praticamente impossível.

Song e seu corner sentirão isso mais cedo, antes de aumentar a pressão após o primeiro round e terminar no segundo ou terceiro.

Escolha: Canção

Anthony Smith (11) x Khalil Rountree

Khalil Rountree, grande atacante, sempre melhorando, e atualmente na melhor forma da carreira de lutador. Apesar de tudo isso, ainda não estou convencido dele como um artista marcial misto. Pelo menos não no nível que Anthony Smith provou ser.

Smith já passou por tudo isso, sem dúvida, e o hodômetro já passou dos seis dígitos, mas ele ainda é um dos melhores meio-pesados ​​do planeta. Quando ele enfrenta adversários marginais, ele sempre se sai bem. Suas últimas cinco derrotas foram para Jon Jones, Glover Teixeira, Aleksandar Rakic, Magomed Ankalaev e Johnny Walker, todos adversários que avalio muito acima de Rountree.

Você nunca pode contar com alguém com o poder de soco de Rountree, obviamente, e ele será uma ameaça enquanto esta durar. Felizmente para Smith, ele próprio conhece as finalizações rápidas. Vejo “Lionheart” jogando de forma inteligente e derrubando Rountree o mais rápido possível. Então é só uma questão de saber se ele elimina Rountree com golpes ou o sufoca.

Escolha: Smith

Nasrat Haqparast vs. Jamie Mullarkey

Isso tem todos os ingredientes para uma briga leve divertida e desagradável, que esperançosamente termina com os dois homens deixando o APEX com algum bônus em dinheiro.

No que diz respeito aos seus estilos de trocação, vejo Jamie Mullarkey como o perfurador mais direto, em oposição a Haqparast, que é mais inclinado a lançar de alguns ângulos imprevisíveis. Caso contrário, há muitas semelhanças entre esses dois pesos leves amigáveis ​​aos fãs. Ambos avançam com bastante volume, estão dispostos a dar um soco para acertar um e podem aumentar o ritmo no Round 3. Sério, isso é uma combinação de qualidade, pessoal. Entretenimento em primeiro lugar, classificações e todas essas outras bobagens em segundo.

Estou sentindo que Mullarkey é o azarão aqui, embora não consiga identificar o porquê. Estritamente uma escolha de vibrações. Mullarkey por decisão.

Escolha: Mullarkey

Equipe Elliott (T14, FLW) vs. Sumudaerji

Luta de peso mosca com qualquer outro nome, Tim Elliott está fazendo um trabalho sólido para Sumudaerji aqui ao enfrentar essa luta com menos de uma semana de antecedência. Esse é praticamente o único favor que ele está fazendo aqui, já que espero que Elliott dê a ele uma de suas lutas mais difíceis até agora.

Eu sei que isso quer dizer alguma coisa, visto que acabamos de ver Sumudaerji no lado errado de uma briga absoluta com Matt Schnell. Como você prevê que essa luta acontecerá depende muito se você acha que Sumudaerji cresceu com essa experiência ou se isso pode ter exposto falhas em seu jogo. Estou inclinado a me inclinar para o último, mesmo que ele ainda esteja entrando no seu auge.

Num curto espaço de tempo, espero que Elliott vá à falência desde o sino de abertura, algo que ele normalmente faz de qualquer maneira, mesmo que tenha o camp completo. Elliott foi respeitosamente chamado de teste de estresse por um motivo: se você falhar ao lutar com ele, talvez não esteja preparado para esta vida de competidor.

Sumudaerji ainda tem muitas lutas boas pela frente, só questiono se ele tem experiência para aguentar quando o adversário não dá espaço para ele respirar. Elliott por submissão.

Escolha: Elliott

Jun Yong Park x Andre Muniz

Tenho duas opiniões sobre este assunto.

Por um lado, gostaria de ver Jun Yong Park receber o devido respeito por ser um dos lutadores mais difíceis da divisão dos médios nos últimos anos. Ele é uma escolha popular no programa de matchmaking do MMA Fighting Para o próximo e em algum momento deve ser considerado apenas mais do que um trampolim para lutadores mais badalados. Park não enfrentou a competição mais difícil, mas aproveitou o que o UFC lhe enviou e isso é tudo que você pode pedir.

Por outro lado, lembro que não faz muito tempo que Andre Muniz era visto como uma ameaça azarão para desafiar Israel Adesanya pelo título (algumas fortes vibrações de “a luta de Demian Maia pode ser a criptonita de Anderson Silva”) apenas para ser relegado ao status de também disputado após duas derrotas decepcionantes. Entendi, se Muniz não conseguiu ultrapassar Paul Craig e Brendan Allen, então que esperanças ele tem de chegar ao top 5 do ranking? Só não estou pronto para sair do movimento ainda.

Com toda a probabilidade, o wrestling de Park será demais para Muniz e o brasileiro passará três rounds lutando para tirar qualquer ataque das costas. Mas sempre fui um apreciador do bom jiu-jitsu (ou sim-jeet-zoo se você estiver tranquilo), então estou prevendo que Muniz irá para a ofensiva neste caso sabendo que seu trabalho pode estar em jogo.

Muniz inicia a luta agarrada, derruba este no chão e agarra um membro para a vitória.

Escolha: Muniz

Preliminares

Song Kenan derrotou. Kevin Jousset

Hyun Sung Park derrotou. Shannon Ross

Steve Garcia derrotou. Melquizael Costa

Stephanie Egger def. Luana Santos

Tatsuro Taira (13) derrotou. Carlos Hernández

Rayanne Amanda def. Talita Alencar